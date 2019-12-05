رياضة | ريال مدريد يصارع الزمن لخطف نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصارع الزمن لخطف نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي خلال فترة انتقالات يناير القادمة لتدعيم مركز الوسط في الفريق.

قناعة ريال مدريد برويز تزداد

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن قناعة إدارة نادي ريال مدريد بالمستوى الذي يقدمه رويز تزداد يوما بعد يوم ويحاولون أن يسارعوا الزمن للتعاقد معه في الشتاء القادم.

نابولي يقف في وجه تعاقد ريال مدريد مع رويز

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وكشفت الصحيفة أن نادي نابولي لا يمانع في بيع فابيان رويز في يناير القادمة ولكنه لن يدخل في مفاوضات مع أي نادي إلا إذا كان المبلغ المعروض أكبر من 80 مليون يورو.

الأندية التي ترغب في ضم رويز

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع رويز خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أبرزها نادي برشلونة ونادي مانشستر يونايتد ونادي مانشستر سيتي.

مشاركات فابيان رويز مع نادي نابولي هذا الموسم

وقد شارك فابيان رويز في 17 مباراة حتى الآن مع نادي نابولي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين آخرين.