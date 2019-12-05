رياضة | بعد الفوز على إيفرتون .. أوريجي يقترب من أساطير ليفربول ورقم تاريخي للريدز

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حقق نادي ليفربول فوزاً عريضاً على ضيفه إيفرتون في ديربي مدينة ليفربول "ديربي الميرسيسايد" بخماسية مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم بملعب أنفيلد رود، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وسجل أهداف ليفربول البلجيكي ديفوك أوريجي هدفين، وشيردان شاكيري وساديو ماني ووجورجينيو فينالدوم، بينما سجل هدفي التوفيز مايكل كين وريتشارلسون.

وعزز ليفربول صدارته برصيد 43 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن أقرب مطارديه ليستر سيتي، الذي فاز على واتفورد.

وحفلت المباراة بالعديد من الأرقام القياسية، نبرزها لكم فيما يلي. كلوب المئوي وصل الألماني يورجن كلوب للفوز رقم 100 له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد 159 مباراة، ليصبح ثاني أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل لهذا الرقم، بعد جوزيه مورينيو الذي وصل لهذا الرقم في تشيلسي بعد 142 مباراة.

أوريجي يقترب من أساطير ليفربول سجل ديفوكأوريجي هدفه الخامس في مباراة إيفرتون اليوم، ليصبح ثالث هدافي الريدز في ديربي الميرسيسايد، بعد روبي فاولر برصيد 6 أهداف وستيفن جيرارد برصيد 9 أهداف. Advertisements

أرنولد يواصل توزيع الهدايا صنع المدافع الدولي ترينت ألكسندر أرنولد هدفاً في مباراة اليوم، ليصل للأسيست رقم 18 له منذ بداية الموسم الماضي، أكثر من أي لاعب آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما صنع السنغالي ساديو ماني هدفين في مباراة واحدة، للمرة الأولى منذ 2018 أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي.

رقم قياسي لليفربول منذ خسارته أمام مانشستر سيتي في يناير من هذا العام 2019 ضمن الموسم الماضي، تحاشى رجال المدرب كلوب الخسارة في 32 مباراة، وهي سلسلة اللاهزيمة الأطول في تاريخ ليفربول في الدوري الإنجليزي.

هزيمة غيرمسبوقة لإيفرتون منذ 37 عاماً إستقبل إيفرتون خمسة أهداف من ليفربول في الديربي، للمرة الأولى منذ نوفمبر عام 1982، حين سقط إيفرتون بخماسية نظيفة أمام ليفربول.