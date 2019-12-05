رياضة | أول رد فعل من الزمالك على هروب النقاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من الزمالك على هروب النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدء مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، في التحرك ضد التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق والذي انقطع عن المران وأعلن فسخ تعاقده من طرف واحد وذلك بيبب تأخر مستحقاته المالية ووذلك من خلال التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكد نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعب أن الزمالك موقفه سليم بنسبة ١٠٠٪، ومجلس الإدارة قرر التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي، وأنه حصل على مستحقاته المالية بالكامل، وأكثر من٥٠٪ من قيمة عقدة، حيث من المقرر أن يحصل عليها عن طريق ٤ دفعات أول سبتمبر، ويناير، وأبريل، ويوليو. Advertisements

وأضاف أبو زيد خلال تصريحات تلفزيونية أن الزمالك لديه كافة المستندات، للتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، لحفظ حق الزمالك.

يذكر أن حمدي النقاز قد أعلن فجر الإثنين الماضي عن فسخ عقده مع الزمالك، بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

ويأتي قرار النقاز، في الوقت الذي يمر به الزمالك بأزمة فنية بعد خسارتين متتاليتين في الدوري المصري أمام نادي إنبي، وفي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبي الكونغولي.