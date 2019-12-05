رياضة | راشفورد يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راشفورد يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم نادي مانشستر يونايتد علي جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره فريق توتنهام هوتسبير والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وهنئ نادي مانشستر يونايتد اللاعب الدولي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة أمام فريق توتنهام هوتسبير قائلا:" ومن غيره يفعلها ماركوس راشفورد أفضل لاعب في المباراة أمام توتنهام ". Advertisements

يذكر أن اللاعب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد كان النجم الساطع في ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر خلال مواجهة فريقه أمام توتنهام هوتسبير ضمن منافسة الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والتي انتهت بفوز نادي مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل هدف.

حيث استطاع راشفورد أن يسجل هدفي المباراة لنادي مانشستر يونايتد مما رفع إجمالي عدد أهدافه في الموسم الحالي إلى 12 هدفًا في جميع البطولات ليضع الفريق في المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " قبل مباراة دربي مانشستر أمام المان سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 21 نقطة بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند النقطة 20 في المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".