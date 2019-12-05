رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبدأت منافسات الجولة يوم أول أمس بمباراة كريستال بالاس وبورنموث والتي انتهت بفوز كريستال بالاس بهدف نظيف، كما حقق مانشستر سيتي فوزا مهما على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف.
وفي اليوم الثاني، فاز تشيلسي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف ومانشستر يونايتد على توتنهام بنفس النتيجة.
وفاز ساوثهامبتون على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف، كما فاز ليستر سيتي على واتفورد بهدفين نظيفين وفاز وولفرهامبتون على ويستهام يونايتد بنفس النتيجة.
وواصل ليفربول تصدره لجدول الدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين. ومن المنتظر أن تنتهي الجولة الخامسة عشر اليوم بمواجهتي شيفيلد مع نيوكاسل يونايتد وآرسنال مع برايتون.
* السبت 7 ديسمبر 2019 :
- إيفرتون وتشيلسي الساعة الثانية والنصف ظهراًً
- توتنهام وبيرنلي الساعة الخامسة مساءً
- واتفورد وكريستال بالاس الساعة الخامسة مساءً
- بورنموث وليفربول الساعة الخامسة مساءً
- مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الساعة السابعة والنصف مساءً
* الأحد 8 ديسمبر 2019:
- أستون فيلا وليستر سيتي الساعة الرابعة عصراً
- نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون الساعة الرابعة عصراً
- نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد الساعة الرابعة عصراً
- برايتون وولفرهامبتون الساعة السادسة والنصف مساءً
* الإثنين 9 ديسمبر 2019 :
- ويستهام يونايتد وآرسنال الساعة العاشرة مساءً