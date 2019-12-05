رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الجولة المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ مانشستر يونايتد جمهوره وحقق فوزا مثيراً على توتنهام بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

وبدأت منافسات الجولة يوم أول أمس بمباراة كريستال بالاس وبورنموث والتي انتهت بفوز كريستال بالاس بهدف نظيف، كما حقق مانشستر سيتي فوزا مهما على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي اليوم الثاني، فاز تشيلسي على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف ومانشستر يونايتد على توتنهام بنفس النتيجة.

وفاز ساوثهامبتون على نوريتش سيتي بهدفين مقابل هدف، كما فاز ليستر سيتي على واتفورد بهدفين نظيفين وفاز وولفرهامبتون على ويستهام يونايتد بنفس النتيجة.

وواصل ليفربول تصدره لجدول الدوري الإنجليزي بالفوز على إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين. ومن المنتظر أن تنتهي الجولة الخامسة عشر اليوم بمواجهتي شيفيلد مع نيوكاسل يونايتد وآرسنال مع برايتون.

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