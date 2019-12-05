كارتيرون يبدأ مرحلة ترتيب الأوراق فى الزمالك بـ"فيديوهات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني الجديد للزمالك، مهمة ترتيب الأوراق داخل الفريق الأبيض عقب توليه المهمة رسميا خلفا للصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق والذى رحل بسبب سوء النتائج. وحصل كارتيرون على فيديوهات مختلفة لمباريات الزمالك، استعدادا للمرحلة القادمة فى ولايته التدريبية للفريق وذلك لاكتشاف كل نقاط القوة والضعف فى الفريق والقصور الذى شهده الفترة الماضية كما حصل كارتيرون من جهاز الزمالك الإدارى على فيديوهات لأول أغسطس الأنجولى، استعدادا للمواجهة التى ستجمع الفريقان، السبت المقبل، لاستكشاف المنافس قبل اللقاء الذى سيجمع بينهما فى الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، بعدما تلقى الأبيض هزيمة من مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.

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