شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجيو: كلام إدارة الاتحاد أكثر من أفعالها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حاوره:‏ عبدالله الغزال (الأحساء)

سيرجيو ريكاردو.. اسم صعب في خارطة الكرة السعودية ، بعد أن كتب التاريخ مع 3 من أنديتها الكبيرة، كان أبرزها مشواره مع الاتحاد والهلال، حيث حقق بطولات مهمة ما زالت صداها في أذهان الجماهير.. سيرجيو كشف أسرار رحلته الشيقة مع الكرة السعودية، واصفاً الهلاليين بالجحود لتنكرهم له في كثير من المناسبات رغم ما قدمه لهم، معتبرا علاقته بالاتحاد وجمهوره الأجمل في حياته الكروية، إلا أنه أبدى انزعاجه من الحال التي وصل إليها العميد، معتبرا إدارته (كلامها أكثر من فعلها)، مؤكداً أن رحيل «الداعم» جعل الفريق في فوضى عارمة..

سيرجيو الذي اعتنق الإسلام كشف قصته مع ذلك، كما تطرق لعلاقته مع الشلهوب وكرة القدم في الوقت الراهن.. حديث البرازيلي الشيق نستعرضه في ثنايا السطور التالية:

• ماذا يعني لك فوز الهلال بكأس آسيا؟

•• شعور رائع، ومن "الخليج 365" أحب أن أبارك لكل عشاق ومحبي فريق الهلال تحقيقهم لقب دوري أبطال آسيا وتسيده لأندية القارة الصفراء.

• هل شاهدت المباراة؟•• بالطبع شاهدت المباراة وكانت جميلة، وقدم الفريق الهلالي مباراة كبيرة استحق خلالها الفوز والسيطرة على المباراة، ولم يمنح الفريق الياباني فرصة للعودة.

• ما أبرز الذكريات التي تحملها مع الهلال؟•• أحمل وأملك أفضل الذكريات، خصوصاً عندما مثلت الفريق في عام 2000 واستطعنا تحقيق دوري أبطال آسيا، وساهمت في الفوز، وكنت حينها أفضل لاعب وأكثرهم أهمية، لكن للأسف لدي عتب شديد على المسؤولين في الفريق الهلالي، وهو تجاهلي وعدم دعوتي للمناسبات، وتتم دعوة أناس لم يفعلوا مثل ما فعلت أنا في فترة سابقة، وتتم معاملتهم بكل تقدير وكأنهم (ملوك).

• ما علاقتك باللاعب محمد الشلهوب؟•• في الحقيقة، أنا معجب بهذا الشخص، وهو رجل يستحق كل خير، ولاعب محبوب ومتواضع، وكنت خلال تمثيلي للهلال أقضي أوقاتاً معه، وأملك معه ذكريات جميلة، ولا يسعني إلا أن أتمنى له الخير مستقبلاً.

• من أفضل لاعب سعودي حالياً؟•• بصراحة لا أريد ذكر اسم حتى أكون عادلاً في التقييم، لذلك اعذرني عن الإجابة عن هذا السؤال.

• أنت مثلت 3 أندية في السعودية، ما النادي الأقرب إلى قلبك؟•• يعلم الجميع أن لدي الكثير من الحب للاتحاد، وأنا أحب النادي وليس الأشخاص الموجودين فيه، وأريد أن أوضح أنه لا يهمني ما يفكرون به، لا أحد سيمحو قصتي مع هذا الكيان كلاعب، لذلك أريد أن أوضح أنني أحب المشجعين والنادي، ولا يهمني غيرهما.

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• هل يسرّك حال الاتحاد الآن؟•• بكل تأكيد لا يسرني حاله بسبب وجود الكثير من الأخطاء من الجانب الإداري؛ كون الأشخاص الموجودين لا يفقهون شيئاً في كرة القدم، وللأسف واقع مرير.

• من يتحمل ما يحدث للاتحاد؟•• بكل تأكيد إدارة النادي التي أعتقد أنها ضعيفة جداً، حيث إنها دائماً تتحدث في الإعلام بشكل كبير، وعملها للأسف قليل (كلامهم أكثر من أفعالهم)، من أسباب نجاح إدارات الأندية هو جلب أشخاص يفقهون في كرة القدم ولديهم خبرة في هذا المجال، وإدارة الأندية ليس مثل إدارة الشركات الخاصة.

• ما الذي يحتاجه الاتحاد للعودة كما كان قوياً؟•• الاتحاد بحاجة إلى أشخاص أصحاب كفاءة عالية، ويفهمون في كرة القدم.

• ما أجمل ذكرياتك التي لا تنساها معهم؟•• في عام 2001، عندما أتيت للنادي كان الفريق يعاني من تأخر في الرواتب وكانت نتائج الفريق ليست مرضية، وطلبت من عضو الشرف الداعم الكبير عبدالمحسن آل الشيخ أن ألتقي به، وبالفعل التقيت به، وطلبت منه الاجتماع باللاعبين، وتم الاجتماع وإقامة مأدبة عشاء، واستطاع بعدها الفريق تحقيق 4 بطولات، كل ما في الأمر، الفريق الآن بحاجة إلى شخص بحجم الشيخ عبدالمحسن، حيث كان من أكبر الداعمين للفريق وأهم رجل حينها، وبعد ابتعاده أصبح الفريق في فوضى عارمة.

• هل تمارس كرة القدم الآن؟•• نعم، كرة القدم هي حياتي.

• هدف خالد بذاكرتك في الملاعب السعودية؟•• بكل تأكيد مباراة الهلال وجابيليو الياباني حينها سجلت 3 أهداف في نهائي كأس آسيا 2000، إذ كان يوماً ساحراً لا ينسى أبداً.• هل تستطيع إخبارنا عن سبب اعتناقك الإسلام، ومن الشخص أو الموقف الذي أثر فيك؟•• تغمرني فرحة عارمة عندما أتحدث عن الخالق، أنا ممتن لله على كل شيء منحني إياه في حياتي، اعتناقي الإسلام كانت فكرة تراودني منذ سنوات، ولكن كان ينتابني الخوف لأني كنت أجهل الكثير عن الإسلام، والشيخ صلاح باهويني حدثني كثيراً عن السعودية والإسلام والحمد لله.

• لماذا اخترت من الأسماء «إبراهيم»؟•• لأني أحب قصة نبي الله إبراهيم، وعليها اخترت هذا الاسم.

• كلمة تود أن تختم بها اللقاء؟•• أود فقط أن أوجه رسالة إلى الأشخاص الجدد الذين يديرون الأندية التي لعبت بها أنني أفضل مهاجم أجنبي، ويجب عليهم احترام تاريخي.

أقول لهولاء: احترموا تاريخي

بعد رحيل الداعم.. الاتحاد في فوضى