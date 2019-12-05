شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد: فريقي يحترم المنافسين ولا يخشى المواجهة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عمر الشمراني (جدة)

تأهل المنتخب السعودي لنصف نهائي خليجي 24 كبطل للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، وتأهل منتخب قطر كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 6 نقاط أيضا، في حين تصدر العراق المجموعة الأولى مع 7 نقاط. وجاءت البحرين وصيفة للثانية مع 4 نقاط، إذ لا بد من فائز في مباراتي اليوم، وفي حال التعادل سيتم تمديد اللقاء لشوطين إضافيين، ثم اعتماد الركلات الترجيحية في حال بقاء التعادل سيد الموقف، وسيتم أيضا تطبيق التغيير الرابع في الشوطين الإضافيين.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب السعودي إيرفي رينارد أنه يتطلع قدما للمباراة مع المنتخب القطري، مشيرا إلى أنه سعيد بهذه المواجهة أمام بطل آسيا لأن فريقه يحترم كل المنافسين ولا يخشى أي فريق. وقال رينارد: «بعد هزيمتنا في المباراة الأولى أمام الكويت لم يكن الفوز بالمباراتين التاليتين أمرا سهلا حتى مع وجود أفضل لاعبينا، ولكنني قلت إنه أمر ممكن».

وأضاف: «اللاعبون قدموا أداء جيدا. حرصت على توجيه اللاعبين ببعض الشدة بعد هدف عُمان ونجحوا في الرد سريعا بالهدف الثالث».

وعن مدى ثقته في لاعبيه بهذه البطولة رغم الانتقادات الإعلامية التي تعرض لها في البداية، قال: «علمنا بمشاركتنا في هذه البطولة في وقت متأخر للغاية، ولم نتمكن من الاستعداد بالشكل الكافي لها، ولكن الجميع يعرف مدى قوة المنتخب السعودي».