شكرا لقرائتكم الزمالك يستقر علي شكوي النقاز في الفيفا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسؤولو الزمالك، علي تقديم شكوي في التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تأكيدات اللاعب بقيامه بفسخ عقده من طرف واحد وانقطاعه عن التدريبات.

وأكد مسؤولو الزمالك، إنه وفقا لعقد اللاعب المنشور عبر "اليوم السابع" إن عقد اللاعب بنظام الأقساط وليس الرواتب وقام النادي بتسديد تلك الأقساط ما يجعل موقف النادي "قوي" في قضيته مع الدولي التونسي بعد رفضه حل الأمور بصورة ودية.