سلطان بن حمدان يتابع منافسات جائزة زايد للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد 2019، منافسات اليوم الخامس لجائزة زايد الكبرى، والتي أقيمت مساء أمس لفئة الثنايا ومسافة 8 كلم على أرضية الميدان الغربي بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، كما شهد المنافسات الشيخ خليفة بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان وجمع غفير من محبي ومتابعي رياضة سباقات الهجن.

وكسبت «الشبابية» لأحمد سلطان بالرشيد السويدي كأس الابكار المفتوح في أول أشواط الفترة المسائية، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «النايف» ليكسب بندقية الجعدان المفتوح محققاً المركز الأول، وفي الشوط الثالث وكأس الابكار المحليات تصدرت «لفحة» لأحمد مطر ماجد الخييلي مراحل السباق محققة المركز الأول، وأهدى «لبيب» مالكه علي بن حمودة الظاهري ناموس الشوط الرابع محققاً البندقية، وفي أشواط الإنتاج كسبت «رغد» لمحمد راشد غدير الكتبي ناموس أول أشواط الإنتاج، وحصدت كأس الابكار، وفي الشوط السادس انتزع «شاهين» لعبيد بالحلوس ذيبان العامري المركز الأول والبندقية الخاصة بالجعدان، وفي الشوط السابع فازت «اليازي» لأحمد سالم متعب العفاري بالمركز الأول، وفي آخر أشواط الرموز للفترة المسائية، وثامن الأشواط كان «مفوض» لحمد محمد جحيد المهيري أول الواصلين لخط الختام محققاً المركز الأول والناموس.

وفي منافسات الفترة الصباحية لفئة الثنايا، والتي أقيمت على مدى 16 شوطاً ومسافة 8 كلم على أرضية ميدان الوثبة، انتزعت«طرفة» لراشد عبيد سالمين المنصوري ناموس الشوط الأول، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع«الشرود» لأحمد محمد مبارك الخييلي، وفي الشوط الثالث تصدر «هملول» لسهيل مسلم قنزول العامري مراحل الشوط ليحرز المركز الأول، وفي الشوط الرابع خطف «سردال» لمنصور حمد العري المنصوري المركز الأول، وفي الشوط الخامس فازت «مصيحة» لمنصور حمد العري المنصوري بالمركز الأول.

وأهدت «مخايل» محمد عمران الكتبي ناموس الشوط السادس، وفي سابع أشواط الفترة الصباحية كان «صدارة» لعبدالله يافور المنصوري على موعد مع ناموس الشوط والمركز الأول، وفي الشوط الثامن انتصرت «الوصل» لمحمد سهيل عويضان العامري على منافستها بعد أن كانت أولى الواصلات لخط الختام. وحلق «شاهين» لعلي محمد البحري النوبي العامري مع ناموس الشوط التاسع، وفي الشوط العاشر فاز «وليف» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي بناموس الشوط والمركز الأول، وفي الشوط 11 تصدرت «الظفرة» لسعيد محمد رصاص العامري مراحل الشوط لتكسب المركز الأول والناموس، وفي الشوط 12 انتزعت «أرصاد» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي صدارة الشوط، ونال «الفاتن» لعلي محمد سالم العفاري ناموس الشوط 13، أما الشوط 14 فقد ذهب إلى «متعب» لسعيد محمد خالص العامري، وخطفت «زمة» لمبارك صغير علي دري المنصوري ناموس الشوط 15، أما الشوط 16 فكان من نصيب «سمحة» لجمعة محمد خلفان المزروعي.