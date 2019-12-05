أروابارينا: لن أخسر لاعباً من أجل ليما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أنه لا يخشى جناح الوصل وقوته الضاربة فابيو ليما، عندما يتواجه الفريقان غداً في الدور ربع النهائي من كأس الخليج العربي.

وأضاف: لست مستعداً أن أخسر لاعباً أخصصه لمراقبة ليما طوال المباراة، ومع تقديري لإمكاناته ومهاراته العالية، إلا أنني أعرف كيف سأوقفه وأحدّ من خطورته، فليس من أسلوبي وفلسفتي كمدرب أن أخسر جهود لاعب طوال مباراة من أجل مراقبة لاعب بعينه أياً كان مستواه، خاصة أنني أعرف أغلب لاعبي الوصل الذين سبق أن دربتهم.

وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أنه أعد فريقه بشكل جيد لملاقاة الوصل والفوز في المباراة، وأوضح أنه سيجلس مع رباعي الفريق العائدين من صفوف المنتخب أحمد خليل وإسماعيل الحمادي ومحمد مرزوق ويوسف جابر، ليعرف مدى استعدادهم للمشاركة، ومحو الآثار النفسية المترتبة على النتائج السلبية في «خليجي 24».