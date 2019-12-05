مبابي ونيمار يعززان صدارة باريس سان جرمان









اسماء السيد - قاد الثنائي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا فريقهما باريس سان جرمان الى تعزيز صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بتسجيلهما هدفي الفوز على نانت 2-صفر الأربعاء على ملعب بارك دي برانس في ختام المرحلة السادسة عشرة.

ومنح مبابي التقدم لسان جرمان مطلع الشوط الثاني (52) وعزز نيمار بالثاني من ركلة جزاء في آخره (85)، ليعيد النادي الباريسي الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين مطارده المباشر مرسيليا الذي افتتح المرحلة الثلاثاء بفوز ثمين على مضيفه أنجيه 2-صفر، علما أن الفريق الباريسي يملك مباراة مؤجلة.

وهي المرة الأولى التي يلعب فيها مبابي ونيمار أساسيين هذا الموسم بعدما قرر المدرب الألماني توماس توخل إشراكهما إلى جانب الأرجنتيني أنخل دي ماريا، فيما أبقى على الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي على دكة البدلاء إلى جانب الهداف التاريخي للنادي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني.

وعانى فريق العاصمة كثيرا لتحقيق الفوز الذي يدين به أيضا إلى حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي تصدى لأكثر من فرصة محافظا على نظافة شباكه.

- "أضعنا الكثير من الفرص" -

وعلق المدافع البرازيلي ماركينيوس على صعوبة الفوز قائلا "ليس من السهل الفوز على نانت، يلعبون بتكتل دفاعي وبدؤوا البطولة بشكل جيد"، مضيفا "في الشوط الأول أضعنا فرصا كثيرة وكرات كثيرة، وفي الثاني كنا اكثر تركيزا وضغطنا ونجحنا في هز الشباك".

وفرض سان جرمان سيطرته على المجريات بيد أنه واجه تنظيما دفاعيا جيدا للضيوف الذين تفوقوا في وسط الملعب، ونجحوا في الحد من خطورة نجوم أصحاب الارض وبالتالي غابت الفرص الحقيقية في المباراة والتي كان أبرزها للضيوف من تسديدة قوية زاحفة للنيجيري سايمون موزيس من خارج المنطقة ابعدها نافاس بصعوبة الى ركنية (27).

ونجح نيمار في منح التقدم للنادي الباريسي بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة مستغلا كرة مرتدة من دفاع نانت بيد أن الحكم أماوري ديلرو ألغاه بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" ليحتسب خطأ على الألماني يوليان دراكسلر بحق المدافع المغربي الأصل عمران لوزا الذي ارتدت منه الكرة إلى المهاجم البرازيلي (41).

ونجح سان جرمان في هز شباك ضيوفه مطلع الشوط الثاني عندما توغل دي ماريا في الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية بخارج قدمه اليسرى الى مبابي المنطلق من الخلف فتابعها بكعب قدمه اليمنى وأسكنها على يمين الحارس البان لافونت (52).

وأنقذ نافاس مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية للوزا من داخل المنطقة (59)، وحذا حذوه لا فونت بتصديه لتسديدة قوية لنيمار (71).

وحصل سان جرمان على ركلة جزاء اثر تدخل قوي للحارس لا فونت بحق إيكاردي، بديل مبابي، فانبرى لها نيمار بنجاح (85).

وتابع نافاس تألقه بإبعاده تسديدة قوية للجزائري مهدي عبيد من خارج المنطقة إلى ركنية (90+2)، كاد نيكولا بالوا يقلص على اثرها الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة بيد أن نافاس تدخل في توقيت مناسب ليبعدها بمساعدة العارضة (90+3).

- سانت إتيان يكرم وفادة نيس -

وأكرم سانت إتيان وفادة ضيفه نيس عندما تغلب عليه 4-1 ولحق بليل إلى المركز الرابع.

واستعاد سانت إتيان نغمة الانتصارات بعد تعادل وخسارة وحقق فوزه السابع هذا الموسم رافعا رصيده إلى 25 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليل الذي انتزع المركز الرابع الثلاثاء بفوزه على مضيفه ليون 1-صفر وخسارة أنجيه أمام مضيفه مرسيليا صفر-2 أمس أيضا.

وبكر سانت إتيان بالتسجيل عبر الدولي الغابوني دينيس بوانغا من ركلة جزاء تم التأكد منها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" بعد لمسة يد على المدافع الدولي الجزائري يوسف عطال (11)، بيد أن فرحته لم تدم سوى ثلاث دقائق حيث أدرك الدولي الدنماركي كاسبر دولبرغ (14).

وضرب أصحاب الأرض بقوة بإضافة هدفين عبر الجزائري الأصل رومان حمومة (38) وويسلي فوفانا (40).

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وعزز سانت إتيان تقدمه مطلع الشوط بهدف شخصي ثان لبوانغا (58).

وأهدر مونبلييه فرصة اللحاق ببوردو الى المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه ديجون 2-2.

ونجح ديجون في افتتاح التسجيل مبكرا عندما مرر الدولي المغربي فؤاد شفيق تابعها المدافع جونيور سالومون سامبيا بالخطأ في مرمى فريقه (2).

ونجح مونبلييه في إدراك التعادل عندما انبرى فلوريان موليه لركلة حرة مباشرة ارتطمت بويسلي لوتوا وخدعت الحارس الدولي السنغالي ألفريد غوميس (15).

ومنح تيجي سافانييه التقدم لمونبلييه بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة (29).

ونجح ديجون في إدراك التعادل عبر الإنكليزي ستيفي مافيديدي من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية (72).

وصعد رين الى المركز السابع بفوزه الثمين على مضيفه متز بهدف وحيد سجله أدريان هونو (39).

وبدوره عاد موناكو بفوزه ثمين على حساب مضيفه تولوز 2-1.

وحصل موناكو على ركلة جزاء بعد عرقلة جان-كيفان أوغوستان داخل المنطقة من المدافع ماتيو كونسالفيش، فانبرى لها الدولي التونسي الأصل وسام بن يدر بنجاح (5).

وهو الهدف العاشر لبن يدر هذا الموسم فلحق بمهاجم ليون موسى ديمبيلي إلى صدارة لائحة الهدافين.

وأدرك تولوز التعادل من ركلة جزاء أيضا إثر عرقلة الدولي العاجي ماكس ألان غراديل داخل المنطقة من المدافع المالي الأصل فوديه بالو-توريه داخل المنطقة فانبرى لها العاجي الأصل يايا سانوغو بنجاح (40).

وسجل البرتغالي جيلسون مارتينيز هدف الفوز لموناكو في الدقيقة 84.

وتأجلت مباراة أميان مع رينس بسبب الضباب.

وكانت الاحوال الجوية السيئة تسبب الأحد الماضي في تأجيل مباراة موناكو وباريس سان جرمان ضمن المرحلة الخامسة عشرة، وقد تمت برمجتها من قبل الرابطة في 15 كانون الثاني/يناير المقبل.

ملخص مباراة باريس سان جرمان ونانت:

ملخص مباراة تولوز وموناكو:

ملخص مباراة سانت اتيان ونيس: