شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه سموحة في دوري الجمهورية 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة دوري الجمهورية للناشئين مواليد 2004، والتي تشهد إقامة أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها لقاء الزمالك وسموحة، فيما يلتقي المقاولون العرب مع بيراميدز .

كانت الجولة الماضية قد شهدت فوز الأهلي في مباراة مجنونة أمام المقاولون العرب بنتيجة 3/2، وخسارة الزمالك أمام إنبي بهدفين مقابل هدف.

وجاءت مباريات الجولة كالتالي:

المقاولون x بيراميدز

الانتاج الحربي x طنطا

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الاسماعيلي x وادي دجلة

حرس الحدود x مصر المقاصة

سموحة x الزمالك

إنبي x الجونة

فيما حصل النادي الأهلي على راحة من هذه الجولة .