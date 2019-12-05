شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قرعة البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مراسم قرعة بطولة الأندية الأفريقية لسيدات كرة السلة ، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة ، وبحضور ممثلى و مندوبى الدول المشاركة فى البطولة ، و التى تقام فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى ، بصالات ستاد القاهرة .

يشارك فى البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات، أندية كل من فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق، وإنتر كلوب الأنجولى، والثنائى النيجيرى المحارب الجوى، ووزارة جبل النار، وأى سى بى ماكمومينو الكونغولى، وفاب الكاميرونى، وأنيرجى البنينى، وموانى الكينى، ومن مصر يشارك الأهلى وسبورتنج.

و يتولى خالد القوصى منصب مدير البطولة بعد اعتذار محمد عبد المطلب عن المهمة، ليكون القوصى مسئولا عن التنظيم و التفاصيل الخاصة بالحدث الأفريقى .