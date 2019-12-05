شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. قرعة البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مراسم قرعة بطولة الأندية الأفريقية لسيدات كرة السلة ، بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة ، وبحضور ممثلى و مندوبى الدول المشاركة فى البطولة ، و التى تقام فى الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجارى ، بصالات ستاد القاهرة .
يشارك فى البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات، أندية كل من فيروفياريو دى مابوتو بطل موزمبيق، وإنتر كلوب الأنجولى، والثنائى النيجيرى المحارب الجوى، ووزارة جبل النار، وأى سى بى ماكمومينو الكونغولى، وفاب الكاميرونى، وأنيرجى البنينى، وموانى الكينى، ومن مصر يشارك الأهلى وسبورتنج.
و يتولى خالد القوصى منصب مدير البطولة بعد اعتذار محمد عبد المطلب عن المهمة، ليكون القوصى مسئولا عن التنظيم و التفاصيل الخاصة بالحدث الأفريقى .
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. قرعة البطولة الأفريقية لأندية كرة السلة سيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.