شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة حمراء وركلة جزاء الأبرز فى لقاء الزمالك والشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الزمالك * الشرقية

المسابقة : دور ال32 من مسابقة كأس مصر

الملعب : إستاد القاهرة

نتيجة المباراة : ثلاثة مقابل هدف لصالح الزمالك

حكم ساحة : محمود وفا

المساعد الأول : أحمد عطية

المساعد الثاني : خالد السيد

الحكم الرابع : مصطفي القفاص

ميزان التقييم لطاقم التحكيم :

حكم المباراة : محمود وفا

القرارات الفنية والسيطرة علي المباراة : علي الرغم من سهولة اللقاء من الناحية الفنية وتفوق نادي الزمالك علي مدار شوطي اللقاء ، وكان يجب علي حكم المباراة أن يستغل هذا العنصر لصالحه ، ولكن كانت هناك أخطاء في عنصر العقوبات الأنضباطية وعنصر المخالفات الفنية ، وأهمها في الدقيقه 54 ركله جزاء صحيحة لصالح عمر السعيد لم يحتسبها الحكم نتيجة اللعب بأهمال من مدافع الشرقية الذي لم ينجح في لعب الكرة وقام بعمل عرقلة واضحه ضد عمر السعيد الحكم قريب واشار باستمرار اللعب علي الرغم من وجوده في مكان جيد يسمح له برؤيه الحالة ، وتقدير خاطئ في الدقيقتين 4 ، 33 من الشوط الأول نتيجه عدم البحث عن التفاصيل الدقيقة في طريقة أستئناف اللعب .. ففي الحاله الأولي ركله ركنيه لصالح الشرقيه آخر من لمسها هو مدافع الزمالك أحتسبها الحكم ركلة مرمي ، والحالة الثانية ركلة مرمي لصالح الشرقية أحتسبها الحكم ركلة ركنية لصالح الزمالك علي الرغم من أن حارس الشرقيه لم يلمس الكرة .

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العقوبات الانضباطية

أنذرالحكم لاعب الشرقية رقم 3 في الدقيقه 27 للعب بتهور . كما أنذر طارق حامد في الدقيقة 56 للتهور ، وتغاضي عن بطاقة حمراء مباشرة للاعب الزمالك طارق حامد في الدقيقة 10 عندما أستخدم المرفق في وجه لاعب الشرقيه بقوة زائده دون تنافس علي الكرة ، وفي الدقيقه 84 يتغاضي عن أنذار لاعب الشرقيه للعب بتهور .

اللياقة البدنية والتمركز

لياقه بدنية جيدة وأستخدام جيد لعنصري التحمل العام وتحمل السرعه علي مدار شوطي اللقاء .

ما يجب تطويره في أداء الحكم

يجب علي الحكم أن يطور من أداءه في عنصر السرعة القصوي وكيفية التحرك والتمركز أثناء اللعب وظهر ذلك في الدقائق 4 ، 21 ، 29 من الشوط الأول باللأضافه إلي التركيز في حالات آخر من لعب الكره لتحديد طريقة أستئناف اللعب .

تقييم الحكمان المساعدان

المساعد الأول: أشار علي حالة تسلل في الدقيقة 8 بتقدير صحيح ، وفي الدقيقة 80 أشار علي تسلل خاطئ لصالح الزمالك .

المساعد الثاني : تحركات جانبيه صحيحه ومواجهه ميدان اللعب لضبط حالات التسلل .

الرابع : تعاون مع الحكم في السيطرة علي المنطقة الفنية طبقا للقانون .