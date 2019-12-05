شكرا لقرائتكم خبر عن محامى حمدى النقاز: لن يلعب للأهلى احتراما لجماهير الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، ظهير أيمن الزمالك، على الأنباء التى ترددت حول إمكانية انضمام اللاعب إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال أنيس بن ميم، في تصريحات تليفزيونية، إن النقاز لديه عروض من دوريات خليجية كبيرة، وعروض أخرى مصرية، وتونسية، مضيفا أن اللاعب لن يتفاوض مع الأهلى المصرى احتراما لجماهير الزمالك كما لن يلعب لأى ناد مصرى أخر.

وكان حمدي النقاز، أعلن فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.