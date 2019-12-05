الخطيب يقرر زيارة تركى آل الشيخ للاطمئنان على صحته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود الخطيب زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه للإطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا.. يأتي ذلك تقديرًا للعلاقة التي تربطه بالمستشار تركي آل الشيخ والذي حرص على زيارة الخطيب بمنزله في فترة العلاج الأخيرة .

ونشر المستشار تركى ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة ، الى مجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب . وكتب تركى ال الشيخ قائلا " اشكر اخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل ... انا الحمدلله بخير وسأعود قريباً للوطن ان شاءالله ... لا اراكم الله مكروه في غالي " . كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تمنى الشفاء العاجل لمعالى المستشار تركى ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله الى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير. ويمر المستشار تركي ال الشيخ بوعكة صحية شديدة تسببت في سفره للخارج لتلقى العلاج، وذلك بعد النجاح الكبير لموسم الرياض.

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