الزمالك يستقر على شكوى النقاز فى الفيفا

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وأكد مسؤولو الزمالك، إنه وفقا لعقد اللاعب المنشور عبر ”الخليج 365” إن عقد اللاعب بنظام الأقساط وليس الرواتب وقام النادي بتسديد تلك الأقساط ما يجعل موقف النادي "قوي" في قضيته مع الدولي التونسي بعد رفضه حل الأمور بصورة ودية.
كان اللاعب أكد أنه فسخ عقده مع النادى رافضا العودة بسبب عدم الحصول على مسحقاته.
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