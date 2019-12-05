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الزمالك يستقر على شكوى النقاز فى الفيفا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسؤولو الزمالك، علي تقديم شكوي في التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد تأكيدات اللاعب بقيامه بفسخ عقده من طرف واحد وانقطاعه عن التدريبات.

 

وأكد مسؤولو الزمالك، إنه وفقا لعقد اللاعب المنشور عبر ”الخليج 365” إن عقد اللاعب بنظام الأقساط وليس الرواتب وقام النادي بتسديد تلك الأقساط ما يجعل موقف النادي "قوي" في قضيته مع الدولي التونسي بعد رفضه حل الأمور بصورة ودية.

كان اللاعب أكد أنه فسخ عقده مع النادى رافضا العودة بسبب عدم الحصول على مسحقاته.

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