تعرف على ترتيب بطولة دورى مرتبط السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات بطولة دورى المرتبط لكرة السلة رجال ، والتى توج بها فريق سلة الاتحاد السكندرى على حساب الجزيرة بنتيجة 84/87 فى نهائى البطولة . حقق الاتحاد المركز الأول ، ويليه الجزيرة وصيفا ، وفى المركز الثالث الأهلى، ويليه الزمالك رابعا. Advertisements وعلى مستوى المركز الخامس سموحة، يليه طلائع الجيش، ثم سبورتنج، ومصر للتأمين . ويأتى فى المركز التاسع طنطا، و مصر للاتصالات عاشرا ، و الشمس فى المركز الـ 12، و الاوليمبى المركز الثالث عشر ، وفيما يخص المركز الرابع عشر فجاء فيه اصحاب الجياد ، ثم القناة ، و الطيران ، و فى المركز الاخير 6 اكتوبر .

ترتيب الدورى

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