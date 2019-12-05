شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ لمجلس الأهلى : "لا أراكم الله مكروها فى غالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار تركى ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة ، الى مجلس ادارة النادى الاهلى برئاسة محمود الخطيب .

وكتب تركى ال الشيخ قائلا " اشكر اخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي واخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جمهور النادي الاهلي ولكل محبيني ولكل من سأل ... انا الحمدلله بخير وسأعود قريباً للوطن ان شاءالله ... لا اراكم الله مكروه في غالي " .

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تمنى الشفاء العاجل لمعالى المستشار تركى ال الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية، داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله الى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل الخير.

Advertisements

ويمر المستشار تركي ال الشيخ بوعكة صحية شديدة تسببت في سفره للخارج لتلقى العلاج، وذلك بعد النجاح الكبير لموسم الرياض.