الجمباز الفنى يحقق نتائج مميزة فى بطولة ببطولة جولدن سيجال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفنى سيدات: المركز الثالث فريق وشارك فيه كل من: نور مهداوي - سما جوهر - ندي ع الرحمن - چنا هيثم - مريم هشام - مريم طارق الفردي العام: نور مهداوي ثاني فردي عام حصان القفز : نور مهداوي المركز الثالث عارضة التوازن: نور مهداوي المركز الثالث الحركات الأرضية : Advertisements نور مهداوي المركز الثاني الفنى رجال: المركز الثاني فريق شارك فيه كل من احمد اشرف - محمد عاشور - محمد منتصر - زياد خاطر - احمد خشبة. الفردي عام: احمد اشرف المركز الثالث فردي عام حصان الحلق: احمد اشرف المركز الثالث حصان قفز: زياد خاطر المركز الثاني العقلة: احمد اشرف المركز الثاني

بطوله جولدن سيجال (1)



بطوله جولدن سيجال (2)

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