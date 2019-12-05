محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: قام تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بتوجيه رسالة شكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب. وكان مجلس الأهلي قد وجه رسالة لآل الشيخ عبر موقعه الرسمي وتمنى له الشفاء العاجل بعد الوعكة الصحية الأخيرة. وقال تركي آل الشيخ في تصريحات عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" "أشكر أخي العزيز الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي واخواني في مجلس الإدارة وأحبابي جماهير الأهلي، ولكل محب سأل عني". وأضاف "انا الحمد لله بخير، سأعود قريبا للوطن إن شاء الله، لا أراكم الله مكروه في غالي".

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يشكر مجلس وجماهير الأهلي.. ويصرح: أنا بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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