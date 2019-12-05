عبدالعال يعلق على لقب "جوارديولا الغلابة".. وينتقد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد رضا عبدالعال المدير الفني لنادي بلدية المحلة، أن لقب "جوارديولا الغلابة"، يُثبت صحة وجهات نظره في الفترة الأخيرة.

ويشغل رضا عبدالعال في الوقت الحالي منصب مدرب بلدية المحلة ونجح في تحقيق 3 انتصارات متتالية.

وقال رضا عبدالعال في تصريحات لقناة "ام بي سي مصر" "الحمد لله والشكر لله على هذا اللقب، كرم من الله، يثبت أنني لم أكن اتحدث بكلام فارغ".

وواصل "في الدوري الممتاز، تجد المدرب يفشل مع نادي وينافس على الهبوط ويذهب لأخر بأموال طائلة ويُفتح له الخزائن وكأنه فاز بكل البطولات".

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وشدد "كيف يمكن اصلاح كرة القدم بتلك الطريقة، لقد واجهت فريق مالية كفر الزيات، فريق جيد وأفضل من ديتشا الذي فاز على الزمالك لكن لا يوجد أي إمكانيات".

واستمر "هناك تخبط في مجلس الزمالك، كارتيرون فشل من قبل مع الأهلي في دوري الأبطال وخسر من الترجي التونسي 3-0، الأهلي أقاله لأنه فاشل".

وصرح "كفى ضحك على الجماهير، وكفى الحديث عن الخبرات الأفريقية، ونقول أننا تعاقدنا مع ذئب، هذا الكلام يخرج عندما يفوز المدرب بالبطولات".

واختتم رضا عبدالعال تصريحاته قائلا "أي مدرب في الوقت الحالي سيقوم بتدريب الزمالك سيفشل، لا يوجد سوى 4 لاعبين فقط مميزين".