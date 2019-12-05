"مشمش" يكشف لمصراوي حقيقة "محل كماليات السيارات" ورحيله بسبب طارق يحيى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

علق محمد عبد المنعم، الشهير بـ"مشمش" حارس مرمى الشرقية، على التدوينة المنتشرة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل مواجهة الزمالك في الدور الـ32 لكأس مصر.

وشارك مشمش أساسيا في مباراة الشرقية أمام الزمالك والتي انتهت بهزيمة فريقه (3-1) ووداع بطولة كأس مصر مبكرًا.

وقال مشمش في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة": "البوست المنتشر لمحل مشمش لكماليات السيارات صحيح، فالمحل فعلا ملكي".

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وعلق: "عندي أدمن لصفحتي على فيسبوك، لم أكن أعلم بما فعله في البداية، تفاجئت به بعد المباراة، وكم انتشاره وتناقله بين الناس"، مضيفا: "لم أغضب من سخرية البعض على ذلك".

وأوضح: "نحن في الدرجة الثالثة نتقاضى مقابلاً ضعيفا، ليس مثل اللاعبين في الدوري الممتاز، لذلك عملت مشروع أساعد به نفسي".

وأضاف: "بعدما كنت ألعب مع الناشئين بنادي الزمالك، انتقلت للعب مع نادي الشرقية 5 مواسم، قبل الصعود للممتاز".

ويحكي عن قصة رحيله عن النادي: "عندما صعد الفريق للممتاز، وتولى طارق يحيى قيادة الفريق، طلب رحيل جميع اللاعبين القدامى، لأرحل للعب بنادي الشرطة، قبل أن أعود مرة أخرى للشرقية بعد الهبوط، وأعمل المشروع ليساعدني".