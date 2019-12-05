تصريحات الأربعاء.. رسالة الأهلي لتركي آل الشيخ.. وتعليق كارتيرون على فوز الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء
مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد الوعكة الصحية
أول تعليق لكارتيرون بعد افتتاح مبارياته مع الزمالك
"الحلم الأكبر والبحث عن منفذ".. الخطيب يُعدد مكاسب الأهلي من الشراكة مع استادات
مدرب الشرقية: هدف الزمالك الأول صعّب المهمة.. وهدفنا العودة للدوري
أول تعليق من مهاجم الشرقية صاحب الهدف: "واجهنا الزمالك بطل إفريقيا"
استادات: لدينا حزمة اقتصادية مع الأهلي لمدة 25 عامًا.. والبداية بـ 4 مشروعات
محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الأثقال مجددًا ويرفض التجنيس واللعب بالعلم الأولمبي
أليسون: صلاح مختلف تمامًا عما كان في روما.. لقد تغير في كل شيء
مصدر لمصراوي: الأهلي يحصل على استاد السلام "حق انتفاع"
مصدر بالزمالك يوضح لـ"الخليج 365" تطورات أزمة المستحقات مع اللاعبين
"مؤتمر لتقديمه الأحد".. مرتضى يعلن كواليس التعاقد مع كارتيرون
"لا يمرران الكرة".. تشامبرلين يتحدث عن القاسم المشترك بين صلاح وماني
"نمتلك الثقة".. ماذا قال رئيس بعثة الهلال قبل مواجهة الأهلي بالأبطال؟
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