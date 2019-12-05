بالفيديو.. المحمدي يصنع وتريزيجيه يسجل في تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

أحرز محمود حسن "تريزيجيه" جناح أستون فيلا الانجليزي هدفًا في مرمى تشيلسي ضمن الجولة الـ15 من الدوري الانجليزي "بريميرليج" من صناعة أحمد المحمدي.

وأرسل المحمدي عرضية من الجانب الأيمن استقبلها تريزيجيه في الدقيقة 41 برأسية سقطت على قدمه وسكنت شباك تشيلسي.

وأحرز تريزيجيه بذلك الهدف الثالث له في الدوري الانجليزي بعدما سجل من قبل في مرمى ليفربول، ثم وولفرهامبتون.

وبالنسبة للمحمدي فإنه الهدف الأول الذي يصنع في الدوري الانجليزي خلال الموسم الحالي مع أستون فيلا.