مجلس الأهلي يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد الوعكة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على توجيه رسالة لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. ومن خلال الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تمنى مجلس الإدارة الشفاء العاجل لآل الشيخ، بسبب مروره بوعكة صحية في الفترة الأخيرة. وجاء برسالة النادي الأهلي "نتمنى الشفاء العاجل له داعين المولى عز وجل أن يعود من رحلته العلاجية بسلامة الله الى وطنه وأسرته ومحبيه بأتم صحة وكل خير". وشهدت الفترة الأخيرة انتهاء التوتر والخلاف بين الأهلي وتركي آل الشيخ، بعدما قام الأخير بزيارة محمود الخطيب في منزله للاطمئنان عليه.

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