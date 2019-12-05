ليفربول يواصل توسيع الفارق بينه ومنافسيه بخماسية في مرمى إيفرتون

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

واصل قطار فريق ليفربول حصد النقاط تباعًا في الدوري الإنجليزي؛ حيث فاز على نظيره إيفرتون بخماسية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 15.

اللقاء شهد تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء طيلة المباراة.

ليفربول بدأ التسجيل مبكرًا عن طريق لاعبه ديفوك أوريجي في الدقيقة 6 من تمريرة رائعة من ماني قبل أن يُسجل شاكيري الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 17من صناعة ماني أيضًا قبل أن يقلص مايكل كين النتيجة بهدف أول لإيفرتون في الدقيقة 21 ثم عاد أوريجي مرة أخرى لتوسيع الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 31 قبل أن يختتم ماني الشوط الأول بهدف رابع لفريقه في الدقيقة 45 ثم قلص ريتشارلسون النتيجة مرة أخرى في الدقيقة 45+3

ورغم ذلك لم يشهد الشوط الثاني أي هدف باستثناء هدفًا سجله فاينالدوم في الدقيقة 90 ليختتم الخماسية.

وبعد هذه المباراة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 43 بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 14 في المركز الـ 18 من أصل 20 فريق.

وإليكم ملخصًا للمباراة

انطلاق الشوط الأول

في الدقيقة 5 استلم أوريجي تمريرة رائعة من ساديو ماني ليفتتح التسجيل مبكرًا لفريق ليفربول.

وفي الدقيقة 16: عاد ماني مرة أخرى ليصنع هدفًا ثانيًا سجله شاكيري.

في الدقيقة 21: أيوبي يصنع بعرضية رائعة ومايكل كين يقلص النتيجة بهدف أول لإيفرتون.

وفي الدقيقة 30 عاد أوريجي ليٍُسجل هدفًا رائعًا من صناعة لوفرين الذي أرسل له تمريرة رائعة من قرب منطقة جزاء ليفربول.

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مرور 40 دقيقة ولازال تقدم ليفربول بثلاثية مقابل هدف وسط سيطرة ملحوظة في العشرة دقائق الماضية لفريق إيفرتون ولكن دون فاعلية.

في الدقيقة 45: انطلق ماني بالكرة من منطقة جزائه ليمررها لأرنولد الذي يرسلها له على حدود منطقة جزاء إيفرتون ليُسجل الهداف الرابع لفريقه.

الحكم يمنح 3 دقائق وقت بدلًا من الضائع

الدقيقة الثانية من الوقت بدلَا من الضائع ريتشارليسون يُسجل الهدف الثاني لإيفرتون.

انتهاء شوط أول مثير بتقدم ليفربول برباعية مقابل هدفين.

انطلاق الشوط الثاني

مرور 10 دقائق من الشوط الثاني وسط سيطرة متبادلة من قبل الفريقين ولازالت النتيجة تقدم ليفربول برباعية مقابل هدفين.

وفي الدقيقة 80 وصلت الكرة لماني داخل منطقة جزاء نادي إيفرتون ولكنه أهدرها؛ حيث مرت بجانب القائم.

الدقيقة 85: أيوبي أهدر فرصة لتقليص النتيجة حيث وصلته الكرة على حدود منطقة جزاء ليفربول ولكنها مرت بجوار القائم

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الدقيقة 88: فينالدوم يستغل تمريرة فيرمينيو ويسجل الهدف الخامس.

انتهاء المباراة بفوز ليفربول بخماسية مقابل هدفين.