الخطيب يزور آل الشيخ

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي زيارة المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للإطمئنان على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا. على صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا. وتأتي خطوة الخطيب تقديرًا للعلاقة التي تربطه بالمستشار تركي آل الشيخ والذي حرص على زيارة الخطيب بمنزله في فترة العلاج الأخيرة. بالمستشار تركي آل الشيخ والذي حرص على زيارة الخطيب بمنزله في فترة العلاج الأخيرة. وأصدر مجلس الأهلي بياناً تمنى خلاله الشفاء لتركي آل الشيخ بعد أن تعرض لوعكة صحية.

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