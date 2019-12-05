مجلس المصري يفتح باب التسجيل للحصول على دعوات مباراته أمام رينجرز

تعلن إدارة النادي المصري عن فتح باب التسجيل للسادة الراغبين في الحصول على دعوة لحضور مباراة المصري واينوجو رينجرز النيجيري والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد المقبل على ستاد الإسكندرية.

يبدأ تسجيل أسماء السادة الراغبين في الحصول على الدعوات بالمنافذ المخصصة لذلك خلف المدرج البحري للاستاد يومي الخميس والجمعة ( الخامس والسادس من ديسمبر ) من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً

أو حتى اكتمال عدد الدعوات ( 1000دعوة) أيهما أقرب ،فيما سيتم تسليم الدعوات ظهر يوم السبت المقبل الموافق السابع من ديسمبر الجاري.

ملحوظة : يتم تسجيل الأسماء وفقًا لبطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد لمن هم أقل من ستة عشر عامًا.