تعرف علي فعليات اليوم السادس للبطولة العربية للدراجات

ينطلق صباح اليوم الخميس، فعليات اليوم السادس للبطولة العربية للدراجات للرجال والانسات والشباب والتي تنظمها مصر خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر وتستمر حتي ٦ديسمبر الحالى، والذي يشهد سباقًا فردي عام لانسات لمسافة 66 كيلو وسباق فردي عام للشباب لمسافة 44 كيلو.

ويشارك منتخب مصر بفريق مكون من عاصم الحسيني، محمد عيش، محمد فراج، حسن عبده، بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان، حسين ناصر محمد قاسم أحمد. كان فريق الآنسات

حصل على المركز الأول في سباق ضد الساعة 44 كيلو مترًا في افتتاح البطولة العربية، بينما حصد المنتخب الجزائر المركز الأول في سباق ضد الساعة شباب لمسافة 52 كيلو مترًا، ثم حصل المنتخب المصري على المركز الثاني، بينما حصلت الكويت على المركز الثالث.

Advertisements

وفي اليوم الثالث واصل فريق الأنسات للدراجات الاحتفاظ بالمركز الاول في سباق فرديًا ضد الساعة

للسيدات والتي انطلقت في تمام الساعه تاسعة صباح لمسافة 26 كيلو. وحصلت علي المركز الاول الاعبه ابتسام زايد لاعبه مصر بينما حصلت علي المركز الثاني لطيف الياسين من الكويت بينما حصلت نودا العموري من الكويت علي المركز الثالث.

بينما سباق الشباب فردي ضد حصل الثنائي المصري الاعب يوسف ذكي من مصر وجاء موطن خالد الونان في المركز الثالث. وفي اليوم الخامس حصل لاعبي المنتخب المصري علي المركز الاول ثم في المركز الثاني الجزائر والثالث تونس جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 التي أقيمت في الجزائر.