ليفربول يكتسح إيفرتون بخماسية ويواصل صدارة البريميرليج

فاز ليفربول على نظيره إيفرتون بخمس أهداف مقابل هدفين، في ديربي الميرسيسايد، والذي جمع الفريقين على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

سجل أهداف ليفربول كلا من: أوريجي هدفين، ساديو ماني، شاكيري، جورجينهو فينالدوم، في الدقائق: ٦،١٧،٣١، ٤٥، ٩٠ على نحو الترتيب، بينما سجل هدفي ايفرتون كلا من: مايكل كين، وريتشاليسون في الدقائق، ٢١، و٤٥+٣.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى ٤٣ نقطة في صدارة البريميرليج، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند ١٤ نقطة، في المركز الثامن عشر، ويظل ليستر سيتي في وصافة الدوري برصيد ٣٦ نقطة، خلفه مانشستر سيتي حامل اللقب في المركز الثالث برصيد ٣٢ نقطة.

شهد اللقاء تواجد النجم الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول على مقاعد البدلاء،

حيث فضل يورجن كلوب المدير الفني للفريق عدم إشراكه.

بدأت المباراة بحماس من الفريقين، وتمكن ساديو ماني من تنظيم هجمة وتمرير كرة بينية رائعة إلى ديفوك أوريجي الذي إنفرد بالمرمى، وراوغ حارس إيفرتون ليودع الكرة داخل الشباك بسهولة معلنًا عن أول الأهداف في الدقيقة السادسة.

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وفي الدقيقة 17 واصل ساديو ماني لمساته السحرية بتمريرة رائعة إلى شاكيري خلف دفاعات إيفرتون، الذي يسدد بشكل مباشر كرة أرضية تسكن الشباك معلنة عن ثاني الأهداف.

وقلص فريق إيفرتون النتيجة سريعًا بعد كرة عرضية من أيوبي أخطأ بها دفاع ليفربول، لتصل إلى مايكل كين الذي يسدد في المرمى محرزاً أول أهداف الضيوف،

في الدقيقة 21، لتصبح النتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي الدقيقة 31 أرسل ديان لوفرين كرة أمامية رائعة على حدود منطقة جزاء إيفرتون استلمها ديفو أوريجي بشكل رائع ، ثم سددها من فوق بيكفورد حارس مرمى إيفرتون معلنًا عن ثالث أهداف ليفربول.

ومن هجمة مرتدة سريعة قادها أليكسندر أرنولد تمكن ليفربول من تسجيل رابع الأهداف في الدقيقة 45، بعد أن مررها الساب الإنجليزي إلى ساديو ماني على حدود منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بشكل مباشر في المرمى ليكلل تألقه خلال الشوط الأول بإحراز هدف.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع يرفض لاعبي إيفرتون إنتهاء الشوط الأول بتلك النتيجة، ليتمكن ريشارليسون دي أندرادي من إستغلال كرة داخل منطقة الجزاء يسددها برأسية في المرمى معلنًا عن الهدف الثاني للضيوف، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول بنتيجة 4/2.

الدقيقة ٩٠، تسديدة من فينالدوم ولا أروع تسكن شباك إيفرتون بعد تمريرة من فيرمينو، معلنًا الهدف الخامس للريدز.