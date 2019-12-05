تعرف علي نتائج فعاليات اليوم الخامس للبطولة العربية للدراجات

استطاع لاعبي منتخب الجزائر الحصول علي المركز المركز الاول في سباق فردي عام لمسافة 110كيلو للبطولة العربيه للدراجات والتي تنظمها مصر خلال الفتره من ٢٩نوفمبر وتستمر حتي ٦ديسمبر، بينما احتل المركز الثاني المنتخب المنتخب المصري وفي المركز الثالث جاء المنتخب التونسي.

ويشارك منتخب مصر بفريق مكون من عاصم

الحسيني، محمد عيش، محمد فراج، حسن عبده، بينما فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان، حسين ناصر محمد قاسم أحمد.

وكان فريق الآنسات حصل على المركز الأول في سباق ضد الساعة 44 كيلو مترًا في افتتاح البطولة العربية، بينما

حصد المنتخب الجزائر المركز الأول في سباق ضد الساعة شباب لمسافة 52 كيلو مترًا، ثم حصل المنتخب المصري على المركز الثاني، بينما حصلت الكويت على المركز الثالث.

وفي اليوم الثالث واصل فريق الأنسات للدراجات الاحتفاظ بالمركز الاول في سباق فرديًا ضد الساعة للسيدات والتي انطلقت في تمام الساعه تاسعة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق البطولة في نسخة 2018 التي أقيمت في الجزائر.