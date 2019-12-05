شاهد.. تريزيجيه والمحمدي يفشلان في إنقاذ أستون فيلا من السقوط أمام تشيلسي

شارك محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي استون فيلا في مواجهة تشيلسي، والتي إنتهت بهزيمة فريقه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بدأ تشيلسي المباراة بضغط قوي من أجل إحراز هدف مبكر، واستحوذ على مجريات اللعب وأهدر لاعبوه عدة فرص تهديفية.
حتى جاءت الدقيقة 23 ليرسل رييس جاميس كرة عرضية رائعة لتجد تامي إبراهام الذي يسددرأسية قوية، معلنًا عن هدف التقدم للبلوز.
وقبل نهاية الشوط الأول أرسل أحمد المحمدي كرة عرضية لتصل إلى زميله محمود حسن تريزيجيه الذي يتمكن من متابعتها لتدخل إلى مرمى تشيلسي في الدقيقة 41.
وحاول تشيلسي قبل نهاية الشوط التقدم مرة أخرى إلا أن صافرة الحكم سبقته، لينتهي الشوط الأول بالتعادل والذي تسيده تمامًا البلوز.
ومع بداية الشوط الثاني، واصل تشيلسيالضغط الذي ختم به الشوط الأول، ليرسل ويليان كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، يقوم تامي إبراهام بتهيئتها بشكل رائع إلى ماسون مونت الذي يسدد مباشرة كرة صاروخية معلنًا عن الهدف الثاني للبلوز.
ولم يتمكن استون فيلا من أدراك التعادل، لتستمر لعنة فشل الفريق في تحقيق الفوز حينما يسجل تريزيجيه، وعلى الجانب الأخر حاول تشيلسي مضاعفة النتيجة إلا أنه لم يتمكن من إحراز أهداف حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.
وبتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة بالمركز الخامس عشر.
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