يلتقي غدا " الخميس" فريق انبي مواليد 2004 مع الجونة بالجونة بالجولة الخامس عشر لدوري الجمهورية. وفوزه الفريق البترولي الصاعد يصعد به الى قمة الدوري التي يتصدرها الزمالك بفارق نقطتين ولن يلعب الزمالك هذه الجولة" باي" مما يتيح للفريق البترولي التصدر بفارق نقطة به الى قمة الدوري التي يتصدرها الزمالك بفارق نقطتين ولن يلعب الزمالك هذه الجولة" باي" مما يتيح للفريق البترولي التصدر بفارق نقطة وكان الفريق قد تغلب على الزمالك بميت عقبه في الاسبوع الماضي بهدفين مقابل هدف ، وأحرز الثنائية المهاجم أدهم محمد حمدان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انبي 2004 يواجه الجونة غدا وعينه على صدارة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.