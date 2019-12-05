انبي 99 يهزم اف سي مصر بثلاثية

تغلب فريق انبي مواليد 99 على اف سي مصر بثلاثية نظيفة بالجولة الـ15للدوري الجمهورية.
احرز الثلاثية محمد شريف " هدفين" وعمروصلاح هدفا.
ويحتل الفريق المركز الرابع ببطولة الجمهورية ، ويسعى الجهاز الفني للفوز في لقاءاته المقبل للمنافسة بقوة على الصدارة.
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