انبي 99 يهزم اف سي مصر بثلاثية

تغلب فريق انبي مواليد 99 على اف سي مصر بثلاثية نظيفة بالجولة الـ15 للدوري الجمهورية. للدوري الجمهورية. احرز الثلاثية محمد شريف " هدفين" وعمرو صلاح هدفا. صلاح هدفا. ويحتل الفريق المركز الرابع ببطولة الجمهورية ، ويسعى الجهاز الفني للفوز في لقاءاته المقبل للمنافسة بقوة على الصدارة.

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