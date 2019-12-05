الأهلي يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

أعلن النادي الأهلي تمنياته بالشفاء للمستشار تركي آل الشيخ ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية. وكتب الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي:" مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية". عبر مواقع التواصل الاجتماعي:" مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسةيتمنى الشفاء العاجل لمعالي المستشار تركيرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الذي يمر بوعكة صحية". اقرأ ايضا: الخطيب يزور آل الشيخ السعوديون يدعمون تركي آل الشيخ قبل رحلته العلاجية

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