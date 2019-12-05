سامي خضيرة يخضع لعملية جراحية في الركبة

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي خضوع لاعب وسطه الألماني “سامي خضيرة” لملية جراحية في الركبة اليسرى في مدينة أوجسبورج الألماني، وأوضح أطباء السيدة العجوز أن خضيرة يعاني منذ فترة من إصابة في الركبة مما يؤثر على مشاركته مع الفريق.

ومن المتوقع وفقا لبيان يوفنتوس أن يعود خضيرة للمشاركة في المباريات مطلع عام 2020، ما سيسمح بمشاركة مواطنه إيمري تشان بالإضافة إلى بيانيتش وماتويدي.

وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الإسباني في .2015

وتوج خضيرة مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 أبريل الماضي لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الماضي ولم يشارك سوى في عشر مباريات بالدوري، حيث عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر فبراير الماضي.