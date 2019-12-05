بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

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لا تفوتك مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام في الجولة الخامسة عشر من البريميرليج .. بث مباشر عبر الخليج 365
يعود جوزيه مورينيو ضيفًا على ملعب الأولدترافورد للمرة الأولى بعد طرده، كمدير فني سابق في مانشستر يونايتد، وهذه المرة رفقة جيش جرار مع توتنهام لإعلاء رايته فوق قلعة الشياطين الحمر.
اليونايتد يخوض القمة في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، أما توتنهام فيلعب المباراة الثالثة رفقة مورينيو بالبريميرليج وفي رصيده 20 نقطة وعينه على الانتصار الثالث تواليًا.
مان يونايتد 2-1 توتنهام
انتهت
البث الكتابي لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في البث الكتابي لقمة الأولدترافورد
- تشكيلة مان يونايتد: دي خيا – يونج – ماغواير – ليندلوف – بيساكا – ماكتومناي – فريد – راشفورد – لينجارد – جيمس – جرينوود
- تشكيلة توتنهام: جازانيجا – أورييه – سانشيز – ألدرفيرلد – فيرتونجين – وينكس- سيسوكو – سون – آلي – مورا – كين
- مورينيو قبل المباراة “بكل تأكيد جئت إلى الملعب بكل سعادة، قابلت الجميع وأنا سعيد لرؤيتهم قابلت الجميع بود، وكنت أشتاق إليهم”
- 1″ ضربة البداية
- 2″ الفريقان يخوضان المباراة بذات الرسم التكتيكي 4-2-3-1 .. يبدو أن التقارب والتشابه الفني سيكون حاضر الليلة على ملعب أولدترافورد
- 7″ جووووووووووول⚽️ .. يا لها من بداية! راااااااشفورد يصوووووب صاروخ من داخل منطقة الجزاء يفشل جازانيكا في التصدي له، لتسكن الكرة الشباك معلنة عن فرحة هيسترية في الأولدترافورد
- 13″ هههههههههههه .. لقطة طريفة بطلها مورينيو .. دانيل جيمس يفقد توازنه على الخط ويصطدم بمورينيو، الذي تألم من ضربة الويلزي
- 16″ مخالفة على مشارف منطقة الجزاء لصالح اليونايتد .. انبرى لها المتألق راشفورد، الذي وضع تصويبة حبست أنفاس مورينيو ومرت بجوار العارضة
- 22″ أوووووووووه .. جرينوود يضيع على اليونايتد الثاني .. صوب كرة زاحفة من داخل منطقة الجزاء أنقذها جازانيجا بصعوبة
- 25 بووووووووووووووووووم .. راشفورد يحطم العارضة .. من أين لكم كل هذا يا مان يونايتد! ضغط مهووول هجمة تلو أخرى .. على الأقل الآن النتيجة كان من المفترض أن تكون 3-0 لليونايتد ولكنها تقدم بهدف وحيد
- 27″ يا الله … لينجارد يضيع فرصة ذهبية تصويبة مقوسة من داخل منطقة الجزاء مرت على بعد ياردات من مرمى توتنهام
- 38″ جووووووووووول⚽️ .. هدف رائع لتوتنهام بطله هو المتألق مؤخرًا “ديلي آلي” والذي روض كرة داخل منطقة الجزاء بروعة راوغ فيها فريد وصوب كرة من منطقة سانحة ليعيد توتنهام في النتيجة
- 45″ ثلاث دقائق وقت ضائع
- صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي 1-1
- 46″ انطلاقة الشوط الثاني
- 47″ ضررررررررررررررربة جزااااااء .. راشفورد من جديد يرواغ سيسوكو الذي يقع في المحظور ويدهس قدمه ليحتسب الحكم ركلة جزاء
- 48″ جووووووووووول⚽️ .. رااااشفورد يضع ثاني أهدافه الشخصية في المباراة من علامة الجزاء
- 56″ مانشستر يونايتد هو الطرف حتى الآن في الشوط الثاني، أداء ثابت وراقي .. وراشفورد يلعب ربما أفضل مبارياته منذ صعوده من أكاديمية الشياطين الحمر
- 61″ تصوووويبة مركونة من خارج منطقة جزاء توتنهام يصوبها الويلزي “دانيل جايمس” ولكن جازانيجا تفطن لها
- 78″ بدأ مان يونايتد يتراجع للخلف ويستقبل الهجمات من توتنهام
- 79″ تبديل أول لليونايتد خروج جرينوود ونزول أندرياس بيريرا
- 82″ أورييييه يضرررررب من الرواق الأيمن ولكن في أحضان دي خيا
- 86″ تبديل ثالث لتوتنهام بخروج سيسوكو ونزول لوسيلسيو
- 90″ رفع الوقت الضائع وسط أنظار حائرة من مورينيو
- صاااااافرة النهاية بعد صموود اليونايتد
- والآن مان يونايتد يتفوق في حدول الترتيب على توتنهام بهذا الانتصار .. مان يونايتد سادسًا برصيد 21 نقطة توتنهام سابعًا برصيد 20 نقطة
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