بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية الزقازيق في كأس مصر

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر وتغطية لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والشرقية الزقازيق في دور الـ32 من بطولة كأس مصر (النسخة 88)، اليوم الاربعاء 4-12-2019.

تقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في حضور المدير الفني الجديد لنادي الزمالك “باتريس كارتيرون” الذي خلف المدرب الصربي ميتشو هذا الأسبوع، ليقود الفريق لأول مرة.

ويقود الشرقية المدرب “مصطفى فاروق” الشهير بمزيكا، والذي حقق نتائج متميزة مع الفريق في كأس مصر هذا الموسم، حيث تجاوز بلبيس وأبو كبير والألومنيوم في الثلاث مراحل الماضية.

الزمالك 3-1 الشرقية الزقازيق

???? ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)

انتهت

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة