بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية الزقازيق في كأس مصر

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر وتغطية لحظة بلحظة لمباراة الزمالك والشرقية الزقازيق في دور الـ32 من بطولة كأس مصر (النسخة 88)، اليوم الاربعاء 4-12-2019.
تقام المباراة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في حضور المدير الفني الجديد لنادي الزمالك “باتريس كارتيرون” الذي خلف المدرب الصربي ميتشو هذا الأسبوع، ليقود الفريق لأول مرة.
ويقود الشرقية المدرب “مصطفى فاروق” الشهير بمزيكا، والذي حقق نتائج متميزة مع الفريق في كأس مصر هذا الموسم، حيث تجاوز بلبيس وأبو كبير والألومنيوم في الثلاث مراحل الماضية.
الزمالك 3-1 الشرقية الزقازيق
???? ستاد القاهرة الدولي (القاهرة)
انتهت
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- ???? أهلاً بكم في هذا البث المباشر (المكتوب) لحظة بلحظة من ستاد القاهرة الدولي لوصف أحداث مباراة الزمالك والشرقية في كأس مصر اليوم الاربعاء 4 ديسمبر 2019.
- ???? سيصحبكم محمود ماهر على مدار أحداث هذه المباراة من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365 في ستاد القاهرة الدولي ????
- ????✅ آخر لقاء جمع الزمالك بالشرقية كان يوم 5 أبريل 2017، ضمن الدوري المحلي، وانتهى بفوز الشرقية 1-0!
- ???? ???????? عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية بعد نزول لاعبي الفريقين لأرض الملعب.
- ????????♀️ يُدير المباراة الحكم محمود وفا القادم من منطقة كفر الشيخ
- ???? الشرقية يعود للظهور إلى الواجهة بعد غياب لمدة عامين منذ آخر ظهور في دوري الأضواء والشهرة، حين هبط في نهاية موسم 2017/2016.
- ???? فريق الشرقية هبط إلى دوري الدرجة الثالثة في موسم 2018/2017، ومنذ ذلك الحين ويحاول الفريق العودة إلى دوري الدرجة الثانية المعروف بـ “المظاليم”.
- ???? جمهور الشرقية معروف بعشقه الكبير للنادي الأهلي، ولا يوجد لدى فريقه أي تاريخ في مسابقة كأس مصر أو الدوري.
- لا يوجد الكثير من محبي فريق الشرقية داخل المحافظة بسبب ميول 90٪ من سكان المحافظة للنادي الأهلي.
- ???? سيارة التاكسي في مدينة الزقازيق لونه أحمر لا لشيء إلا للتعبير عن تشجيع المدينة والمحافظة عمومًا لنادي الأهلي.
- ???????? المرة الوحيدة التي ظهر فيها جمهور لنادي الشرقية كان في نهاية التسعينيات بـ 80 ألف متفرج في ستاد القاهرة أثناء المباراة الفاصلة المؤهلة إلى الدوري الممتاز، وكان مدرب الفريق “حسن شحاته”، غير ذلك لم يظهر سكان محافظة الشرقية ذلك الدعم الرهيب لفريق الشرقية الأول لكرة القدم…والتركيز دائمًا من جانبهم على الأهلي.
- تشكيلة الشرقية اليوم: حارس المرمى: محمد عبد المنعم “مشمش” . خط الدفاع: محمود صلاح، حسن ماريو، عبدالله الشناف، السيد مدبولي، أحمد صقر. خط الوسط: فرج كمال، حامد فيصل. خط الوسط المهاجم: علي الجنايني ومحمد محمود “تريكة”. خط الهجوم: محمود عبدالواحد.
- تشكيلة الزمالك اليوم: حراسة المرمى: محمد أبو جبل. الدفاع: عبد الله جمعة – محمد عبد السلام – محمد عبد الغني – حازم إمام. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. وسط الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما. الهجوم: عمر السعيد.
- 1″ انطلاق المباراة الآن..
- 2″ يغيب عن صفوف الزمالك في مباراة اليوم المدافع الهداف محمود علاء للإيقاف.
- 3″ ???? تصوووووووويب من طارق حامد لكن تمر بسلام على مرمى الشرقية الزقازيق
- 5″ بداية ساخنة للمباراة وسط حضور قليل من جمهور الناديين
- 13″ ???? بوووووووووم….أول فرصة حقيقية للزمالك في المباراة، تصويبة صاروخية للظهير الأيسر “عبد الله جمعة” ترتد من القائم الأيسر للشرقية.
- 15″ ???? أووووووووووو…الهجمة مستمرة لصالح الزمالك، وتصووووووويبة مقوسة مذهلة من عمر السعيد يُبعدها الحارس “مشمش” بأطراف أصبعه إلى ركنية.
- 16″ ???? ركنيييييييية صعببببببببة من شيكابالا، ومشمش يخرج من مرماه ليُبعدها بالبوكس.
- 16″ مشمش يخطف الأضواء!
- 18″ ضغط شرس وغير عادي من الزمالك على دفاع الشرقية من اليمين واليسار..الهدف لن يتأخر بهذه الطريقة.
- 19″ فريق الشرقية لم يستطع الخروج من وسط ملعبه على مدار الدقائق الماضية!
- 20″ أبناء الزقازيق يلعبون اليوم بطريقة دفاعية بحته، يريدون إرهاق الزمالك والخروج بالتعادل من الشوط الأول، لكن التفكير في الدفاع فقط في هطا الوقت، فكرة سيئة لأن الزمالك سيكثف ضغطه من أجل هدف مُبكر.
- 21″ أول عملية هجومية للشرقية في مباراة اليوم من على الرواق الأيسر (وان- تو) لكنها لم تكتمل بعرضية..لا شيء يستحق الذكر بخصوص الشرقية سوى تلك اللعبة.
- 24″ ⚽️ جووووووووووووووووووول الزمالك يتقدم بالهدف الأول للاعب أشرف بن شرقي.
- 24″ ???????????????? هجمة مرتدة جميلة للزمالك .. عرضية من الجهة اليسرى وجدت عمر السعيد الذي سدد من لمسة واحدة لترتطم في القائم الأيسر، لكنها ارتدت إلى المغربي أشرف بن شرقي الذي تابعها في المقص الأيمن.
- 27″ علي الجنايني يزيح فرصة صعبة للزمالك
- 31″ مرور أكثر من 30 دقيقة على صافرة بداية الشوط الأول ولم نر بعد حارس مرمى الزمالك..مستوى فريق الزقازيق تراجع تمامًا عما كان عليه في آخر ظهور له قبل عامين بالدوري الممتاز..التأثر واضح بفقدان جميع لاعبيه بعد الهبوط للدرجة الثانية.
- 32″ هجمة جديدة من الرواق الأيسر عن طريق انطلاقة لعبد الله جمعة، ومدافع الزقازيق يُبعد الكرة من أمامه داخل منطقة الجزاء، وجمهور الزمالك اعتقد انها ركلة جزاء دون أي اعتراض من لاعبي الزمالك.
- 33″ ???????? بوووووووم..تصويبة جديدة من عبد الله جمعة، أفضل لاعبي الزمالك اليوم.. استخدم هذه المرة قدمه اليمنى، وتصويبته ذهبت جوار القائم الأيمن بعدما لمست جسد أحد مدافعي الشرقية.
- 35″ ???????? سقوط لأحد مدافعي الشرقية الزقازيق على حدود منطقة جزاء فريقه بعد تسديدة ارتطمت في منطقة حساسة في جسده.
- 36″ ???? مشمش هو أفضل لاعبي الشرقية اليوم، كل تصدياته جيدة وتوقيته مثالي في الخروج من المرمى.
- 37″ الطبيعي في ظل هذا الأداء السيء والمتواضع من الشرقية، ينتهي الشوط الأول بثلاثية أو رباعية نظيفة لصالح الزمالك، لكن تألق بعض مدافعي الشرقية مع الحارس مشمش تؤجل حدوث ذلك.
- 40″ مشمش يتألق من جديد. يمسك وبكل ثقة بكرة عرضية مُسددة في المرمى من شيكابالا.
- 41″ ⚽️⚽️ جوووووووووووووول..فرجاني ساسي يُضيف الهدف الثاني للزمالك.
- 41″ ???????????? هدف ملعوب..شيكابالا يُمهد كرة جميلة داخل منطقة الجزاء إلى حازم إمام المتقدم لأداء الدور الهجومي، ليمر حازم ويرسل كرة عرضية جميلة نحو فرجاني ساسي الذي توغل داخل منطقة الجزاء ليضرب الكرة برأسية قوية على يسار الحارس مشمش الذي فوجيء بها ليتحرك عليها متأخرًا.
- 43″ ???? عرضية جديدة من الجهة اليمنى تصل إلى عمر السعيد داخل منطقة جزاء الشرقية، تسلمها عمر السعيد على صدره ثم سدد بحركة أكروباتية جميلة لكنها تذهب في مكان مشمش الذي أمسك بها بسهولة.
- 45″ الحكم يضيف دقيقتين كوقت بدل من ضائع.
- 45+2 انتهاء الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدفين للاشيء.
- إلى الاستراحة ☕️????
- المدير الفني للشرقية “مصطفى مزيكا” يقرر إجراء تغييرين لتنشيط النواحي الهجومية للفريق، بنزول أحمد عبد الغني وعمر فتحي. وأحمد عبد الغني سيرتدي شارة قيادة الشرقية.
- ???? نزول أحمد عبد الغني بدلاً من عبد الله الشناف في تشكيلة الشرقية
- ???? نزول عمر فتحي بدلاً فرج كمال في تشكيلة الشرقية
- 45″ ???? الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثاني
- 50″ أخيرًا… أول فرصة للشرقية على مرمى الزمالك، تنتهي بحصول الفريق على ركنية غير مستغلة..
- 52″ ركنية جديدة للشرقية، لكن العرضية سيئة في متناول مدافعي الزمالك الذين قاموا بتشتيتها بكل سهولة.
- 53″ أووووووو ???? حدث غير عادي، أجمل هجمة منظمة للشرقية في المباراة..بدأت بهجمة مرتدة قادها “تريكة” قبل أن يمرر بخارج القدم اليمنى خلف عبد الله جمعة في الجهة اليمنى للشرقية، لتجد البديل “عبد الغني” الذي انطلق بسرعة قياسية واقتحم منطقة الجزاء ثم صوب من الوضع راكضًا في الزاوية الضيقة ليمسك بها أبو جبل.
- 54″ الشرقية أفضل في الاستحواذ وتدوير الكرة خلال الدقائق الأولي من الشوط الثاني.
- 56″ ⚠️ محمود صلاح يحصل على خطأ من طارق حامد في وسط ملعب الزمالك، وبطاقة صفراء لطارق حامد بعد اعتراضه على الحكم محمود وفا.
- 59″ أشرف بن شرقي يتدخل بقوة على مدافع الشرقية ليرتكب هفوة تفسد هجمة على الزمالك.
- 60″ الشرقية تحسنت كثيرًا عما كانت عليه في الشوط الأول، يوجد انتشار جيد من اللاعبين بعد تحويل الخطة إلى 4-4-2، بعدما بدأ الفريق بخطة 5-4-1.
- 62″ الشرقية يقوم بعمل جيد في التحضير لكن اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء دائمًا سيئة سواء عرضية أو بينية، كل الكرات مقروءة من مدافعي الزمالك، بالإضافة إلى ضعف الانتشار الهجومي داخل منطقة الزمالك.
- 64″ أووووووو…رأسيييييييية مذهلة من “أوباما” من داخل منطقة الستة ياردات، تذهب على يمين المرمى، يتصدى لها مشمش بردة فعل نموذجية.
- 70″ الزمالك الطرف الأفضل الآن، صحوة الشرقية تنتهي بلا شيء!
- 77″ ⚽️⚽️⚽️???????? جووووووووووول أشرف بن شرقي يضيف الهدف الثالث للزمالك.
- 77″ عبد الله جمعة المتألق اليوم يمرر كرة نحو أحمد سيد زيزو على الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء الشرقية الزقازيق، ليمرر زيزو عرضية في ارتفاع قاتل حولها أشرف بن شرقي بباطن القدم اليمنى على يسار مشمش.
- 78″ انفراااااااااااد للمغربي محمد أوناجم بعد دقائق من مشاركته، لكن مشمش ينقذ الموقف!
- 83″ ???????? بووووووووووووووم حامد فيصل يصوووووووووب من 25 ياردة على مرمى الزمالك، كرة قوية ورائعة تذهب جوار المقص الأيسر بياردة واحدة لتلمس الشباك الخارجية.
- 90+1″ ⚽️ جوووووووووووووووووول..هدف أول لفريق الشرقية للاعب “علي الجنايني” برأسية جميلة قام بتحويلها في المرمى بعد كرة شتتها دفاع الزمالك بشكل خاطيء.
- 90+1″ هدف حفظ ماء الوجه لفريق الشرقية!
- 90+3″ لاعبو الشرقية يحاولون انهاء المباراة على هذه النتيجة بتبادل الكرة فيما بينهم.. والحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والكرة مع الشرقية.
- 90+4″ مبروك لجمهور الزمالك الفوز، وحظ أوفر لجمهور الشرقية.
- ✅ انتهاء البث المباشر لهذه المباراة .
- ???? إلى اللقاء في مباريات أخرى ببطولة كأس مصر.
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