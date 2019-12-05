بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لقمة مباريات اليوم بين ليفربول وإيفرتون في الجولة ال15 من الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” مساء اليوم الاربعاء 4-12-2019.

المباراة تقام على ملعب آنفيلد روود في مدينة ليفربول عند الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.

ليفربول – متصدر جدول ترتيب البريميرليج بـ 40 نقطة – يختتم مباريات الجولة الـ15، حيث تقام مباراته مع إيفرتون بعد ساعة من جميع مباريات اليوم في البريميرليج.

واقترب مانشستر سيتي من ليفربول في جدول ترتيب البريميرليج بعد فوزه العريض على بيرنلي ليلة أمس الثلاثاء بنتيجة 4/1، حيث رفع رصيده لـ32 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول.

ليفربول 4-2 إيفرتون

???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول)

جارية الآن..

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ديربي الميرسيسايد المليئة بالحماس والقوة، والتي تعكس أحداثها دائمًا العلاقة التاريخية المتوترة ما بين الجارين.

???? يصحبكم “ محمود ماهر ” في هذا البث المباشر المكتوب “لحظة بلحظة” للتعليق على الـ 90 دقيقة الساخنة بين ليفربول وإيفرتون. نتمنى لكم قراءة ممتعة لأحداث اللقاء مع الخليج 365.

” في هذا البث المباشر المكتوب “لحظة بلحظة” للتعليق على الـ 90 دقيقة الساخنة بين ليفربول وإيفرتون. نتمنى لكم قراءة ممتعة لأحداث اللقاء مع الخليج 365. ???????? الآن جمهور ليفربول يغني “لن تسير وحدك أبدًا”

جمهور ليفربول يقدم تيفو Yn96WA عن ضحايا النادي في ملعب هلزبراه عام 1989.

لاعبو ليفربول وإيفرتون يقفون للتصفيق للجمهور ولعوائل ضحايا الحادثة الشهيرة التي مر عليها 30.

غياب محمد صلاح عن المباراة وجلوسه على الدكة مع تشامبرلين وفيرمينو وهندرسون.

يورجن كلوب يقوم بخمس تغييرات اليوم ..لكنه مضطر يلعب بآدريان في حراسة المرمى بعد طرد أليسون بيكر في المباراة الماضية.

تشكيلة ليفربول اليوم: آدريان – روبرتسون – فان دايك – لوفرين – ألكسندر آرنولد – آدم لالانا – جيمس ميلنر – فينالدوم – شاكيري – ساديو ماني – أوريجي.

آدريان – روبرتسون – فان دايك – لوفرين – ألكسندر آرنولد – آدم لالانا – جيمس ميلنر – فينالدوم – شاكيري – ساديو ماني – أوريجي. تشكيلة إيفرتون اليوم: بيكفورد – ديني – مايكل كين – مينا – هولجيت – سيديبي – أليكس أيوبي – ديفيز- سيجوردسون – ريتشارليسون – كالفيرت لايون.

1″ ????????‍♀️???? انطلاق المباراة بصافرة الحكم “مايك دين”

5″ جس نبض في أول خمس دقائق من اللقاء.

6″ ⚽️ جووووووووووووووول مُبكر لليفربول بتوقيع أوريجي.. يا لها من بداية مثالية ليورجن كلوب في ظل كل هذه التغييرات على التشكيل الأساسي.

6″ ساديو ماني في هجمة مرتدة يُمرر على الجهة اليسرى إلى أوريجي الذي تسلم بقدمه اليمنى بمراوغة ممتازة للحارس بيكفورد المتقدم من مرماه على حافة المنطقة، ليمر ويسدد بكل سهولة في الشباك الفارغة.

مراوغة أوريجي لبيكفورد على حافة منطقة الجزاء قبل أن يسجل الهدف الافتتاحي لليفربول في هذه المباراة..مايكل كين ينظر لحكم الراية!

16″ صدام عنيف بين توم ديفيز وأندرو روبرتسون على حدود منطقة جزاء إيفرتون..

18″ جوووووووووووووووووول .. ساديو ماني يتسلم كرة جميلة من آرنولد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ويراوووغ ماني على حدود منطقة إيفرتون ويمرر بينية في عمق الدفاع نحو شاكيري الذي تحرك بذكاء ليسدد من لمسة واحدة في الزاوية البعيدة لبيكفورد.

21″ جووووووووووول…يا لها من أمسية، إيفرتون يقلص الفارق 1/2.

21″ مايكل كين ابن أكاديمية مانشستر يونايتد يستغل هفوة فادحة من لوفرين داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة من فوق رأس الحارس آدريان لحظة خروجه من المرمى.

25″ ⚠️ فان دايك يدفع كيلفيت ليون داخل منطقة جزاء ليفربول..والحكم يرفض مراجعة الVAR!.

27″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة للظهير الأيمن لنادي ليفربول “ألكسندر آرنولد”. 31″ البطاقة الصفراء الأولى في المباراة لإيفرتون من نصيب البرازيلي “ريتشارلسون”.

31″ ⚽️⚽️⚽️ جوووووووووووول، أوريجي يُسجل الهدف الثالث لليفربول بطريقة رائعة.

31″ ???? ديان لوفرين مرر كرة القدم، طولية جميلة من على حدود منطقة جزاء ليفربول إلى أوريجي الهارب في العمق الدفاعي لإيفرتون من مايكل كين ومينا، ليتسلم ويسدد على أقصى يمين بيكفورد.