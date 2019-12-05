بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الانجليزي

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يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لحظة بلحظة لقمة مباريات اليوم بين ليفربول وإيفرتون في الجولة ال15 من الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج” مساء اليوم الاربعاء 4-12-2019.
المباراة تقام على ملعب آنفيلد روود في مدينة ليفربول عند الساعة 20:15 بتوقيت جرينيتش، 22:15 بتوقيت مصر، 23:15 بتوقيت السعودية.
ليفربول – متصدر جدول ترتيب البريميرليج بـ 40 نقطة – يختتم مباريات الجولة الـ15، حيث تقام مباراته مع إيفرتون بعد ساعة من جميع مباريات اليوم في البريميرليج.
واقترب مانشستر سيتي من ليفربول في جدول ترتيب البريميرليج بعد فوزه العريض على بيرنلي ليلة أمس الثلاثاء بنتيجة 4/1، حيث رفع رصيده لـ32 نقطة بفارق 8 نقاط عن ليفربول.
ليفربول 4-2 إيفرتون
???? ملعب آنفيلد روود (ليفربول)
جارية الآن..
البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة ديربي الميرسيسايد المليئة بالحماس والقوة، والتي تعكس أحداثها دائمًا العلاقة التاريخية المتوترة ما بين الجارين.
- ???? يصحبكم “محمود ماهر” في هذا البث المباشر المكتوب “لحظة بلحظة” للتعليق على الـ 90 دقيقة الساخنة بين ليفربول وإيفرتون. نتمنى لكم قراءة ممتعة لأحداث اللقاء مع الخليج 365.
- ???????? الآن جمهور ليفربول يغني “لن تسير وحدك أبدًا”
- جمهور ليفربول يقدم تيفو Yn96WA عن ضحايا النادي في ملعب هلزبراه عام 1989.
- لاعبو ليفربول وإيفرتون يقفون للتصفيق للجمهور ولعوائل ضحايا الحادثة الشهيرة التي مر عليها 30.
- غياب محمد صلاح عن المباراة وجلوسه على الدكة مع تشامبرلين وفيرمينو وهندرسون.
- يورجن كلوب يقوم بخمس تغييرات اليوم ..لكنه مضطر يلعب بآدريان في حراسة المرمى بعد طرد أليسون بيكر في المباراة الماضية.
- تشكيلة ليفربول اليوم: آدريان – روبرتسون – فان دايك – لوفرين – ألكسندر آرنولد – آدم لالانا – جيمس ميلنر – فينالدوم – شاكيري – ساديو ماني – أوريجي.
- تشكيلة إيفرتون اليوم: بيكفورد – ديني – مايكل كين – مينا – هولجيت – سيديبي – أليكس أيوبي – ديفيز- سيجوردسون – ريتشارليسون – كالفيرت لايون.
- 1″ ????????♀️???? انطلاق المباراة بصافرة الحكم “مايك دين”
- 5″ جس نبض في أول خمس دقائق من اللقاء.
- 6″ ⚽️ جووووووووووووووول مُبكر لليفربول بتوقيع أوريجي.. يا لها من بداية مثالية ليورجن كلوب في ظل كل هذه التغييرات على التشكيل الأساسي.
- 6″ ساديو ماني في هجمة مرتدة يُمرر على الجهة اليسرى إلى أوريجي الذي تسلم بقدمه اليمنى بمراوغة ممتازة للحارس بيكفورد المتقدم من مرماه على حافة المنطقة، ليمر ويسدد بكل سهولة في الشباك الفارغة.
- مراوغة أوريجي لبيكفورد على حافة منطقة الجزاء قبل أن يسجل الهدف الافتتاحي لليفربول في هذه المباراة..مايكل كين ينظر لحكم الراية!
- 16″ صدام عنيف بين توم ديفيز وأندرو روبرتسون على حدود منطقة جزاء إيفرتون..
- 18″ جوووووووووووووووووول .. ساديو ماني يتسلم كرة جميلة من آرنولد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ويراوووغ ماني على حدود منطقة إيفرتون ويمرر بينية في عمق الدفاع نحو شاكيري الذي تحرك بذكاء ليسدد من لمسة واحدة في الزاوية البعيدة لبيكفورد.
- 21″ جووووووووووول…يا لها من أمسية، إيفرتون يقلص الفارق 1/2.
- 21″ مايكل كين ابن أكاديمية مانشستر يونايتد يستغل هفوة فادحة من لوفرين داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة من فوق رأس الحارس آدريان لحظة خروجه من المرمى.
- 25″ ⚠️ فان دايك يدفع كيلفيت ليون داخل منطقة جزاء ليفربول..والحكم يرفض مراجعة الVAR!.
- 27″ ⚠️ أول بطاقة صفراء في المباراة للظهير الأيمن لنادي ليفربول “ألكسندر آرنولد”. 31″ البطاقة الصفراء الأولى في المباراة لإيفرتون من نصيب البرازيلي “ريتشارلسون”.
- 31″ ⚽️⚽️⚽️ جوووووووووووول، أوريجي يُسجل الهدف الثالث لليفربول بطريقة رائعة.
- 31″ ???? ديان لوفرين مرر كرة القدم، طولية جميلة من على حدود منطقة جزاء ليفربول إلى أوريجي الهارب في العمق الدفاعي لإيفرتون من مايكل كين ومينا، ليتسلم ويسدد على أقصى يمين بيكفورد.
- 35″ ???? خروج سيديبي المخيب جدًا للآمال على الجهة اليمنى لإيفرتون اليوم، ونزول اللاعب البرازيلي بيرنارد، لتتغير خطة اللعب!
- 45″ ⚽️⚽️⚽️⚽️ جووووووووووووول…رااااابع لليفربول! مباراة سهلة!
- 45″ ???????????????????? هجمة مرتدة سريييييعة يقودها ساديو ماني وينطلق معه ألكسندر آرنولد الذي تحول إلى جناح أيسر ليُعيد الكرة إلى ماني على حدود منطقة الجزاء، ليسددها السنغالي من لمسة واحدة على يمين بيكفورد الذي لا حول له ولا قوة اليوم أمام الهجمات السريعة والاختراقات المستمرة من لاعبي ليفربول بقيادة أوريجي وماني.
- 45+1″ الحكم يحتسب 3 دقائق بدل من ضائع
- 45+3″ ⚽️⚽️ جووووووووووول ريتشارلسون يتلقى عرضية جميلة من البديل بيرنارد، يحولها ريتشارلسون برأسية نموذجية من الوضع طائرًا..يا له من شوط عامر بالأهداف الجميلة جميعها من لعب مفتوح.
- 45+4″ انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول 4-2.
- استراحة قصيرة ونعود إليكم في الشوط الثاني..إلى اللقاء
- أهلاً بكم من جديد في الشوط الثاني
- 45″ صافرة انطلاق الشوط.. ليفربول سيكون على يسار الشاشة، وإيفرتون على اليمين.
- 46″ المباراة لا تزال في الملعب..بإمكان إيفرتون العودة إذا سجل هدف مُبكر في الشوط الثاني
- 56″ مرت عشر دقائق على بداية الشوط الثاني ولا وجود لهجمات واضحة من كلا الفريقين على المرميين حتى الآن، اللعب منحصر أكثر في خط الوسط، وتوجد تدخلات قوية بصفة مستمرة من لاعبي إيفرتون على ماني، لمحاولة إيقاف نشاطه الكبير اليوم.
- 60″ مجازفة كبيرة من المدير الفني لإيفرتون “سيلفا”، قرر سحب ليون للدفع بالمهاجم الايطالي مويز كين.
- 61″ أووووووووو…لاعب وسط ايفرتون ريتشارلسون يحول عرضية من ركنية بشكل رائع لكن لسوء الحظ لم يوجهها بشكل صحيح لتذهب في يد الحارس آدريان.
- 67″ ⚠️ بطاقة صفراء للاعب وسط ايفرتون توم ديفيز بعد تدخل عنيف على آرنولد
- 70″ هدوء شديد في المباراة وانحصار اللعب في خط الوسط.. مع مناوشات على فترات لإيفرتون من خلال العرضيات مع تراجع ملحوظ في مستوى ماني.
- 72″ لاعب الوسط الدولي الفرنسي السابق “مورجان شنايدرلين” يشارك بدلاً من توم ديفيز في إيفرتون.
- 72″ هندرسون يأخذ مكان آدم لالانا في وسط ليفربول.
- 73″ فيرمينو يأخذ مكان أوريجي في هجوم ليفربول.
- 80″ أووووووو..هندرسون يرسل كرة طولية جميلة في لعمق الدفاعي لإيفرتون، يتسلمها ماني ويتوغل وينفرد لكنه يضيع الهدف الخامس بتسديد الكرة جوار القائم الأيسر بعيدة.
- 90″ ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ جووووووووووووووول هدف خامس لفريق ليفربول بواسطة فينالدوم، من تصويبة قوية بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء تذهب على أقصى يسار الحارس بيكفورد.
- 90″ ???? فيرمينو هو من صنع الهدف بتمريرة جميلة إلى فينالدوم بعد تبادل كروي مميز على الجهة اليسرى من منطقة جزاء ايفرتون.
- 90+ الحكم يحتسب 3 دقائق كوقت بدل من ضائع
- 90+3 الخسارة التاسعة لنادي إيفرتون هذا الموسم
- 90+4 انتهاء المباراة بفوز ليفربول 5-2 بعد فوضى عارمة في إيفرتون بقيادة المدرب ماركو سيلفا الذي يبدو أنه سيقال خلال ساعات بسبب هذه الخسارة المدوية.
- مباراة مثيرة وممتعة..فوز عريض وغير متوقع لليفربول، هذه أول مرة يفوز ليفربول على إيفرتون بخمسة أهداف منذ نوفمبر 1982، عندما فاز ليفربول 5-0.
- شكرًا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء في مباريات الغد المثيرة ببطولة خليجي 24.
- سهرة سعيدة، وتصبحون على خير..
- إلى اللقاء ????
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