ليستر سيتي يستعيد الوصافة و"ولفرهامبتون" يقفز للمركز الخامس

واصل ليستر سيتي انتفاضته ببطولة الدوري الإنجليزي، بعدما حقق انتصاره السابع على التوالي، عقب فوزه 2 / صفر على ضيفه واتفورد، اليوم الأربعاء، في المرحلة 15 للمسابقة.



ورفع ليستر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد واتفورد عند ثماني نقاط، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.



وفقد ليستر المركز الثاني أمس الثلاثاء لمصلحة مانشستر سيتي، الذي تغلب 4 / 1 على مضيفه بيرنلي في نفس المرحلة، لكن الثعالب استعادوا الوصافة بعد مرور 24 ساعة فقط على فقدانها.



وفي مباراة أخرى قفز وولفرهامبتون إلى المركز الخامس بعد فوزه على ضيفه وست هام يونايتد بثنائية نظيفة.



وافتتح وولفرهامبتون التسجيل عندما أرسل جواو موتينيو ركلة ركنية وضعها ديندونكر في الشباك محرزًا هدفه الأول هذا الموسم.



وكاد روبرت سنوجراس أن يدرك التعادل عند مرور ساعة من اللعب من وضع انفراد لكنه فشل في السيطرة على الكرة لتذهب إلى روي باتريسيو حارس ولفرهامبتون.



وبعد تسجيل هدف واحد منذ انتقاله قادمًا من ميلان في الصيف الماضي هز كوتروني الشباك بعد دقيقتين من مشاركته في الدقيقة 84 ليحسم فوز صاحب الأرض.



وقفز وولفرهامبتون للمركز الخامس برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، فيما ظل وست هام في المركز 13 برصيد 16 نقطة.



المصدر: موقع كورة