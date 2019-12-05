مبابي ونيمار يعززان صدارة باريس سان جيرمان

قاد الثنائي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا فريقهما باريس سان جيرمان إلى تعزيز صدارته للدوري الفرنسي لكرة القدم بتسجيلهما هدفي الفوز على نانت 2-صفر الأربعاء على ملعب بارك دي برانس في ختام المرحلة السادسة عشرة.



ومنح مبابي التقدم لسان جيرمان مطلع الشوط الثاني (52) وعزز نيمار بالثاني من ركلة جزاء في آخره (85)، ليعيد النادي الباريسي الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين مطارده المباشر مرسيليا الذي افتتح المرحلة الثلاثاء بفوز ثمين على مضيفه أنجيه 2-صفر، علما أن الفريق الباريسي يملك مباراة مؤجلة.



وهي المرة الأولى التي يلعب فيها مبابي ونيمار أساسيين هذا الموسم بعدما قرر المدرب الألماني توماس توخل إشراكهما إلى جانب الأرجنتيني أنخل دي ماريا، فيما أبقى على الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي المعار من إنتر ميلان الإيطالي على دكة البدلاء إلى جانب الهداف التاريخي للنادي الدولي الأوروغوياني إدينسون كافاني.



وعانى فريق العاصمة كثيرا لتحقيق الفوز الذي يدين به أيضا إلى حارس المرمى الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس الذي تصدى لأكثر من فرصة محافظا على نظافة شباكه.



وفرض سان جيرمان سيطرته على المجريات بيد أنه واجه تنظيما دفاعيا جيدا للضيوف الذين تفوقوا في وسط الملعب، ونجحوا في الحد من خطورة نجوم أصحاب الارض وبالتالي غابت الفرص الحقيقية في المباراة والتي كان أبرزها للضيوف من تسديدة قوية زاحفة للنيجيري سايمون موزيس من خارج المنطقة أبعدها نافاس بصعوبة الى ركنية (27).



ونجح نيمار في منح التقدم للنادي الباريسي بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة مستغلا كرة مرتدة من دفاع نانت بيد أن الحكم أماوري ديلرو ألغاه بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" ليحتسب خطأ على الألماني يوليان دراكسلر بحق المدافع المغربي الأصل عمران لوزا الذي ارتدت منه الكرة إلى المهاجم البرازيلي (41).



ونجح سان جيرمان في هز شباك ضيوفه مطلع الشوط الثاني عندما توغل دي ماريا في الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية بخارج قدمه اليسرى الى مبابي المنطلق من الخلف فتابعها بكعب قدمه اليمنى وأسكنها على يمين الحارس البان لافونت (52).



وأنقذ نافاس مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية للوزا من داخل المنطقة (59)، وحذا حذوه لا فونت بتصديه لتسديدة قوية لنيمار (71).



وحصل سان جيرمان على ركلة جزاء اثر تدخل قوي للحارس لا فونت بحق إيكاردي، بديل مبابي، فانبرى لها نيمار بنجاح (85).



وتابع نافاس تألقه بإبعاده تسديدة قوية للجزائري مهدي عبيد من خارج المنطقة إلى ركنية (90+2)، كاد نيكولا بالوا يقلص على اثرها الفارق بضربة رأسية من مسافة قريبة بيد أن نافاس تدخل في توقيت مناسب ليبعدها بمساعدة العارضة (90+3).

وكانت الأحوال الجوية السيئة تسبب الأحد الماضي في تأجيل مباراة موناكو وباريس سان جيرمان ضمن المرحلة الخامسة عشرة، وقد تمت برمجتها من قبل الرابطة في 15 كانون الثاني/يناير المقبل.



المصدر: فرانس برس