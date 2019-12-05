تشيلسي يستعيد توازنه بفوز ثمين على أستون فيلا

اجتاز فريق تشيلسي، الأربعاء، ضيفه أستون فيلا وتغلب عليه بهدفين لهدف في الجولة الخامسة عشر للدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ).



بهذا الفوز، ارتفع رصيد تشيلسي إلى 29 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر، ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 40 نقطة.



تسيد الحذر في أداء لاعبي الفريقين خلال الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول إلى أن جاءت الدقيقة 24 لتشهد هدف التقدم لتشيلسي عن طريق تامي أبراهام.



ومع حلول الدقيقة 41 أدرك أستون فيلا التعادل عن طريق المصري محمود حسن تريزيجيه لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، حيث بحث لاعبو الفريقين عن فرصة مضاعفة النتيجة إلى أن جاءت الدقيقة 48 لتشهد معها الهدف الثاني لتشيلسي عبر ماسون مونت.



ولم تتغير النتيجة خلال الدقائق المتبقية من اللقاء، ليخرج تشيلسي صاحب الأرض والجمهور فائزًا باللقاء. المصدر: الأناضول

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