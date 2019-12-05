مانشستر يونايتد يُذيق توتنهام الهزيمة الأولى مع مورينيو

خسر جوزيه مورينيو مع فريقه الجديد توتنهام هوتسبير أمام فريقه السابق مانشستر يونايتد (1-2) في المرحلة الـ15 من الدوري الإنكليزي في أول زيارة له إلى ملعب "أولد ترافورد" منذ إقالته من منصبه العام الماضي.



افتتح ماركوس راشفورد التسجيل ليونايتد في الدقيقة السادسة من تسديدة محكمة وعادل ديلي ألي النتيجة في الدقيقة 39 من مجهود فردي، قبل أن يمنح راشفورد هدف الفوز للشياطين الحمر من ركلة جزاء في الدقيقة 49.



وكان مورينيو فاز في المباريات الثلاث الأولى التي قاد فيها الشياطين الحمر منذ تعيينه مكان الأرجنتيني بوتشيتينو، وساهم بقيادة توتنهام إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتغلبه على أولمبياكوس اليوناني (4-2) واحتلاله المركز الخامس في الدوري في المرحلة الماضية بفوزه على كل من وست هام وبورنموث بنفس النتيجة (3-2).



وارتقى مانشستر يونايتد الذي قدّم إحدى أجمل مبارياته منذ انطلاق الموسم، إلى المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة في حين تجمّد رصيد توتنهام عند 20 نقطة في المركز الثامن. المصدر: بي إن سبورت

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