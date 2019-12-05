رياضة | هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدافي الدوري الإنجليزي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 14 هدف تامى إبراهام لاعب تشيلسي 11 هدف بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 10 أهداف ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 9 أهداف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف ساديو ماني لاعب ليفربول 8 أهداف تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى 8 أهداف رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 8 أهداف داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 8 أهداف هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 7 أهداف Advertisements أشلي بارنس لاعب بيرنلى 6 أهداف كريس وود لاعب بيرنلى 6 أهداف راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 6 أهداف هاري ويلسون لاعب بورنموث 6 أهداف محمد صلاح لاعب ليفربول 6 أهداف ليس موسيت لاعب شيفيليد 5 أهداف جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي 5 أهداف ويلسون لاعب بورنموث 5 أهداف كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي 5 أهداف ماسون مونت لاعب تشيلسي 5 أهداف

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