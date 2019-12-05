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رياضة | هدافي الدوري الإنجليزي اليوم

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جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 14 هدف

تامى إبراهام لاعب 11 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 10 أهداف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 9 أهداف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف

ساديو ماني لاعب 8 أهداف

تيمو بوكى لاعب نورويتش سيتى 8 أهداف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 8 أهداف

داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 8 أهداف

هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 7 أهداف

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أشلي بارنس لاعب بيرنلى 6 أهداف

كريس وود لاعب بيرنلى 6 أهداف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 6 أهداف

هاري ويلسون لاعب بورنموث 6 أهداف

محمد صلاح لاعب ليفربول 6 أهداف

ليس موسيت لاعب شيفيليد 5 أهداف

جيمس ماديسون لاعب ليستر سيتي 5 أهداف

ويلسون لاعب بورنموث 5 أهداف

كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي 5 أهداف

ماسون مونت لاعب تشيلسي 5 أهداف

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