رياضة | استادات توجه الشكر لوزير الانتاج الحربي

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حرص محمد كامل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استادات القابضة، على توجيه الشكر إلى اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، وذلك خلال حفل إعلان الوحدة الاقتصادية بين النادي الأهلي وشركة استادات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن اللواء محمد العصار دعم "استادات" وأفكارها، وهو أول من آمن بها، وقدم لها المساعدة بكل قوة.

وأردف قائلا: "أريد توجيه الشكر إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي أبدى ترحيبه الشديد بأفكار "استادات" وساعد على خروجها للنور".

وعاد ليقول: " الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ساهم بأفكاره وخبراته التسويقية في دعم الشركة وأفكارها والبدء في تنفيذ مشروعات عملاقة ستظهر للنور خلال المرحلة المقبلة، لذلك أتوجه بكامل الشكر له".