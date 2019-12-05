رياضة | موعد مباراة ليفربول المقبلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منذ قليل مباراة ليفربول الإنجليزي ضد إيفرتون، والتي أقيمت على ملعب أنفيلد، بفوز الريدز بنتيجة كاسحة بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات البريميرليج.

وتقدم أوريجي لصالح الريدز بأولى أهداف فريقه في الدقيقة 6 من عمر الشوط الأول، قبل أن يعزز شاكيري التقدم في الدقيقة 17، وفي الدقيقة 21 ط من عمر المباراة نجح مايكل كين في تقليص النتيجة لصالح إيفرتون، ويعود أوريجي ليعيد الفارق إلى هدفين بتسجيله هدف في الدقيقة 31 ثم رفع السنغالي ساديو ماني على ليفربول التهديفية بالهدف الرابع في الدقيقة 45، ثم يقلص ريتشارليسون النتيجة لإيفرتون بإحرازه الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع بالشوط الأول، واختتم فينالدوم أهداف ليفربول بالخامس في الدقيقة 90 من اللقاء.

بتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 43 نقطة في صدارة الترتيب وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه ليستر سيتي بينما تراجع إيفرتون للمركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة. Advertisements

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" موعد مباراة ليفربول المقبلة عقب الفوز على إيفرتون من خلال التقرير الآتي:-

ويحل ليفربول ضيفًا على بورنموث يوم السبت 7 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر للبريميرليج.

ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.