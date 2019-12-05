رياضة | ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز ليفربول liverpool

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم بعد فوز ليفربول liverpool والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

مسجلو أهداف مباراة ليفربول و إيفرتون بالدوري الإنجليزي

وسجل أهداف نادي ليفربول الخمسة في مرمى إيفرتون كل من ديفوك أوريجي في الدقيقة 6 والدقيقة 31 بالإضافة إلى شاكيري في الدقيقة 17 وساديو ماني في الدقيقة 45 وفينالدوم في الدقيقة 89 ، بينما سجل هدفي إيفرتون كل من مويس كين في الدقيقة 21 وريتشاليسون في الدقيقة 45 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الفريقين عقب مباراة اليوم

وبنتيجة مباراة اليوم الأربعاء يصل رصيد نادي ليفربول إلى 43 نقطة ليظل في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يقف رصيد نادي إيفرتون عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مباراة ليفربول وإيفرتون

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب مباراة ليفربول و إيفرتون كالآتي:

1- ليفربول 43 نقطة

2- ليستر سيتي 35 نقطة

3- مانشستر سيتي 32 نقطة

4- تشيلسي 29 نقطة

5- ولفرهامبتون 23 نقطة

6- مانشستر يونايتد 21 نقطة

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7- كريستال بالاس 21 نقطة

8- توتنهام 20 نقطة

9- شيفيلد يونايتد 19 نقطة

10- أرسنال 19 نقطة

11- بيرنلي 18 نقطة

12- بورنموث 16 نقطة

13- وست هام يونايتد 16 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 16 نقطة

15- أستون فيلا 15 نقطة

16- برايتون 15 نقطة

17- ساوثامبتون 15 نقطة

18- إيفرتون 14 نقطة

19- نورويتش سيتي 11 نقطة

20- واتفورد 8 نقاط