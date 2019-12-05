رياضة | تعادل كوكاكولا واف سي مصر وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل كوكاكولا واف سي مصر وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض فريق كوكاكولا مباراة ودية أمام فريق اف سي مصر، ظهراً اليوم الأربعاء، والتي انتهت

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كوكاكولا مع فريق إف سي مصر، بهدفين لكل منهما، على ملعب طلعت حرب، وذلك في إطار استعدادات كوكاكولا لمواجهة سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.

وشهدت المباراة تألق العديد من لاعبي كوكاكولا وأبرزهم: محمد ديدا حارس الفريق، واللاعب محمود بلية، عرفات اسماعيل، وسجل هدفي فريق كوكاكولا الثنائي عمر عسلية ومعتز نجيب.

ويستعد فريق كوكاكولا لمباراة سيراميكا، يوم الاتنين المقبل، على ستاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة السابعة بالدوري القسم الثاني.

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وكان فريق كوكاكولا قد تعادل في المباراة السابقة مع الداخلية بهدفين لكل منهما، ويحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الداخلية وبتروجت.

وفي المقابل، يخوض نادي مصر المباراة الودية بفريق البدلاء عقب حصول الأساسين على راحه بعد الفوز على الجونة في دور الـ 32 من كأس مصر.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 16 نقطة

2- جمهورية شبين 11 نقطة

3- منتخب السويس 10 نقاط

4- القناة 9 نقاط

5- النجوم 9 نقاط

6- الداخلية 8 نقاط

7- كوكاكولا 8 نقاط

9- بتروجت 8 نقاط

10- المريخ 4 نقاط

11- الزرقا نقطتين

12- الترسانة نقطتين